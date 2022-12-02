SplashtopがMicrosoft Windowsサーバーリモートデスクトップサービス (RDS / Terminal Services)、Hyper-Vベース�のVDI、およびAzure Cloud Platform向けの高パフォーマンスモビリティアドオンを発表
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Microsoft Worldwide Partnersを募集して、すべてのビジネスWindowsおよびレガシーアプリケーションをモバイル化します。
SAN JOSE, Calif. — July 8, 2013 — Microsoft Worldwide Partner Conference 2013 (WPC)で、Splashtop Inc.はブース番号519で、Microsoft Windows 2012 / 2008 R2 / 2003 サーバー RDS、Hyper-VベースのVDI、およびAzureクラウドプラットフォーム向けの高パフォーマンスモビリティアドオンとしてSplashtop Enterpriseを発表しました。Splashtop Enterpriseを使用すると、モバイルワークフォースは、仮想およびセッションベースのデスクトップ、ならびにRemoteAppプログラムに対して、最高のパフォーマンス、安全で手頃なリモートアクセスソリューションを楽しむことができます。
Splashtop Enterpriseには、Microsoft Hyper-V仮想化プラットフォームおよびWindows リモートデスクトップ Services / Terminal Services向けに最適化されたVDIエージェント（Splashtop Streamerとして知られる）が含まれています。既存のVDIまたはRDSインフラストラクチャにエージェントレスのリモートアクセスを希望する企業には、Splashtop EnterpriseにはRDPプロトコルをSplashtopプロトコルにリアルタイムでトランスコードするSplashApp技術が含まれています。Splashtop Enterpriseを使用すれば、Microsoft リモートデスクトップ Gatewayを設定し��たり、面倒なVPNソリューションに直面する必要はありません。すべてのSplashtopリモートトラフィックは、SSL AES-256に基づくグローバルネットワークを通じて安全にルーティングされます。
「モビリティとクラウドは、次世代のITコンピューティングスパイラルを生み出しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Splashtopは、Microsoft RDS、Hyper-V、Azureに最適化されており、あらゆるクラウド構成を活用して、モバイルワークフォースにすべてのレガシーおよびロングテールのビジネスアプリを即座に提供する最速、最もシンプルで最も手頃な方法です。」
WPC 2013で、Splashtopは強力なチャネルインセンティブを持つパートナーシッププログラムも発表しました。Fortune 500企業の65％以上がすでに社内ネットワークでSplashtopを使用しており、Splashtop Enterpriseを使用することで、チャネルパートナーは企業のセキュリティとコンプライアンス要件を満たすために管理性を強化したビジネスを迅速に提供できます。
主な利点
RDS（ターミナルサービス）とVDIインフラストラクチャを即座に動員して、.NET、Silverlight、Flash、Java、カスタマイズされたSAP/Oracle/Siebel、3D CAD、その他の垂直アプリを提供します
どのアプリケーションやデスクトップがどのデバイスやユーザーにモバイル化されるかを完全に制御できます。ダッシュボード機能は、ITに使用状況と管理の洞察を提供します
MDM / MAMパートナーとの深い統合により、追加のBYOセキュリティとコントロールを提供
Azureクラウドプラットフォームを含むプライベート、ハイブリッド、パブリッククラウド全体でのシンプルなスケーリングによるビジネスの俊敏性
主な機能
Splashtop VDIエージェント（Splashtop Streamerとして知られる）は、Microsoft Hyper-Vベースのセッションホストと仮想化ホストに認定されています
エージェントレスのSplashApp技術は、Windowsサーバー2003/2008/2012 RDSおよびHyper-Vベースの仮想デスクトップ（VDI）をリアルタイムでトランスコードできます。どのWindowsバージョンでも実行可能です。
Active Directoryと統合されたオンプレミスのセキュア管理コンソール
高パフォーマンスモビリティアクセス: 最大60フレーム毎秒のビデオと30ミリ秒未満のレイテンシーでありながら、消費電力は低く抑えられています。
直感的なインターフェース：タッチベースのモバイルデバイス用のシンプルなジェスチャーと、特定のビジネスアプリケーション用のカスタマイズ可能なショートカットとコントロール
BYOサポート：iOS、Android、Windows Phone、WinRT、Windows、Mac
価格と提供状況
Splashtop Enterprise with SplashAppは現在こちらで利用可能です： www.splashtop.com/products-pricing
無料トライアルはこちらで利用可能です: www.splashtop.com/enterprise
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com