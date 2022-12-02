SplashtopがFileHound iPhoneアプリをリリース
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FileHoundは、iPhoneやiPod touchからリモートコンピュータのファイルを見つけてアクセスする最も簡単な方法です
2011年11月8日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、iPhoneやiPod touchからコンピュータファイルにリモートアクセスするためのアプリ、FileHoundをリリースしました。小さな画面向けに設計されたFileHoundは、コンピュータ上のドキュメント、写真、音楽、ビデオをリスト、検索、ナビゲートする最も簡単な方法であり、Splashtopの受賞歴のあるリモートデスクトップ技術を活用しています。
小さな画面のモバイルデバイスでの使いやすさを考慮して設計されたFileHoundは、デバイス間でファイルやマルチメディアコンテンツを転送、変換、または同期する必要をなくします。Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーションは、このアプリで簡単に見つけてアクセスできます。さらに、映画、音楽、写真、ビデオなどの個人の娯楽コンテンツもリモートで視聴できます。
「FileHoundはあなたのスマートフォンに少しの『吠え声』を加えます！」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「これは、外出先でファイルを取得するための新しい親友になるように設計されています。実際、FileHoundをとても気に入って、iPhoneを撫で始めるかもしれません！」
FileHoundの機能には以下の能力が含まれます:
画面を2回タップするだけで、すべてのファイルのリストを瞬時に表示できます。
使いやすいFileHound検索や最近のアイテムフォルダでファイルを見つける
小さな画面での究極の精度のためにTrackpadモードでナビゲートします。
ショートカットツールバーを使用して、閲覧モードと編集モードを切り替えます
キーボードまたはスクロールバーをアクティブにする
画面をズームインまたはズームアウトします
画面の向きをロックする
Easily 切断する a セッション
FileHound はインストールが簡単で、すべてのバージョンの iPhone と iPod touch（iOS 4 以降）、および Windows 7、Vista、XP に対応しています。iPhoneまたはiPod touchにFileHoundアプリをインストールし、リモートコンピュータにSplashtop Streamerソフトウェアをインストールするだけです。次に、両方のデバイスでセキュリティコードを作成します。インストールが完了すると、FileHoundユーザーは世界中のどこからでもリモートコンピュータ上のファイルを見つけてアクセスできます。
FileHoundは、iTunes App Storeで特別なローンチプロモーション価格$4.99 USD（通常価格$14.99 USD）でダウンロードできます https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8
FileHoundのローンチを祝して、Splashtopは犬の写真コンテストを開催しています。お気に入りの犬�が書類や新聞を取ってくる写真でコンテストに参加する方法の詳細については、SplashtopのFacebookページwww.facebook.com/splashtopをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asusなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、XDisplay、Whiteboard、CamCamなどは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、Amazon Android App Storeで60カ国以上でトップセラーのアプリであり、数百万のモバイルユーザーに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しんでいます。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています—PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
便利なリンク：
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop FileHound: https://www.splashtop.com/filehound Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamerFileHoundをダウンロード: https://itunes.apple.com/us/app/filehound/id457716007?ls=1&mt=8