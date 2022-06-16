Splashtop、リモート技術サポート向けに拡張現実を導入
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Splashtop ARは、リモート技術者が現場の技術問題を迅速に確認し修正することで、ダウンタイムと運用コストを削減し、生産性を向上させ、顧客/従業員の満足度を高めます
2022年4月12日、クパチーノ、カリフォルニア – Splashtop、セキュアリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーは本日、Splashtop ARの提供を発表しました。これは、拡張現実（AR）リモートサポートで、オフサイトの技術者がモバイルカメラ共有とインタラクティブなAR注釈を通じて、現場の技術問題を簡単に見て、トラブルシューティングし、迅速に解決することを可能にします。
「拡張現実は、フィールドサービス、メンテナンスと修理、小売、ホスピタリティ、製造業などの業界にとって、リモートサポートの自然な進化と拡張です」とSplashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「問題を視覚的に確認できることで、リモート技術者は迅速に問題を特定し、修正したり、現地スタッフと直接情報を共有することができます。これにより、解決までの時間が短縮され、ダウンタイムが減少し、運用コストが削減され、最終的には従業員や顧客の技術関連のフラストレーションが軽減されます。」
Aberdeen Researchによると、すべてのビジネスにおける予期しないダウンタイムは、企業に1時間あたり最大260,000ドルのコストをかける可能性があります。技術者を現場に派遣して技術修理を行う、いわゆる「トラックロール」は、労働コスト、移動時間、派遣に関連する管理業務を含む定量的な費用です。AR支援のリモートITサポートは、集中化されたITチームが組織全体または顧客基盤をサポートし、トラックロールを削減することを可能にします。
複数の従業員を持つ集中型のリモートITサポートチームは、知識の共有を可能にし、各リモート修理をはるかに時間をかけずに行うことができます。そして、対面でのサービスコールが必要な場合、最初のリモート診断により、修理のためにトラックを出動する前に、適切な技術者が適切な部品や材料を持っていることが保証されます。
Paniceus Systemsは、ドイツとオーストリアで46店舗を展開する成長中のレストランフランチャイズPeter PaneにITサポートを提供しており、Splashtop ARを使用してデバイスのダウンタイムを50%削減しました。「従業員とFaceTimeで話しながら問題を解決するのは一つの方法です。Splashtop ARを使えば、従業員を仮想的にサポートし、画面上のアイテムを直接指し示すことができます。「サポートがとても簡単になります」とPaniceusのIT責任者であるBjörn Rungeは言いました。「今、ITは『ちょっと見てみましょう』と言�い、サポートを受けるユーザーは技術者がアイテムを直接指し示し、共有ビデオに注釈を付けるのを見ることができます。どのユーザーでもそれに従うことができます。ケーブルの変更や再起動などの問題を修正するのはとても簡単です。」
Splashtop ARの仕組み
Splashtop ARは使いやすいです。リモート技術者はモバイルデバイスのカメラを通じて接続し、現場にいるかのようにライブ環境を確認します。問題を仮想的に見ることができるようになった今、現場のスタッフとまるで隣で働いているかのように協力できます。さらに、AR注釈を使用することで、技術者を現場に派遣することなく、最大50％速く問題を解決できます。
Splashtop ARの利点:
問題を迅速に解決：インタラクティブなAR注釈と双方向通信で現地のスタッフをリモートでガイドし、問題を解決してダウンタイムを減らします。
技術者の生産性を向上: 技術者が複数のオフサイトロケーションをサポートし、リモート診断とトラブルシューティング機能でトラックロールを減少させることができます。
知識を共有し、協力する：技術的でない現地のスタッフに問題を解決する力を与え、現場でTier 2の技術的指導が必要な見習いを支援します。
顧客と従業員の満足度を向上: 経験豊富なリモート技術者の助けを借りて、従業員や顧客に技術的な問題を解決するよう指導することで、初回コール解決率を向上させます。
*Splashtop AR は、統合型のセキュアリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションであるSplashtop Enterpriseのアドオンとしてご利用いただけます。
Splashtopについて
Splashtopは、セキュアリモートアクセスとリモートサポートのリーダーとして、ユーザーが必要とする対面に近い体験を、IT部門が信頼できるセキュリティとともに提供しています。動作が重く遅いリモートアクセスソリューションとは異なり、Splashtopの対面に近い操作感は、オンサイトのマシンの前にいるのと同じように高速で、シンプルかつセキュアです。60fpsの4K画質に、エンタープライズグレードの信頼性と拡張性を備えた当社のソリューションは、パフォーマンスの基準を打ち立てます。Splashtop は、Windows、Mac、Linux、iOS、Android へのアクセスとサポートを、単一のアプリケーションで効率化します。2段階認証、シングルサインオンに加え、SOC2、GDPR、CCPA、HIPAAへの準拠により、信頼できるセキュリティを提供します。Splashtopの即時グローバルサポートにより、企業規模を問わず、ユーザーは専門家に直接相談できます。詳しくはwww.splashtop.comをご覧ください。