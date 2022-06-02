Splashtop、ServiceNowパートナープログラムに参加
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Splashtop、ServiceNow ITサービス管理ソリューションとのリモートコンピュータアクセスおよびリモートサポートソリューションの統合を計画
カリフォルニア州サンノゼ — 2019年3月27日 — Splashtop Inc.は、ServiceNow Technology Partner Programへの参加を喜んで発表します。このパートナープログラムへの参加により、SplashtopはServiceNowの顧客に紹介、トレーニングの受講、実装ソリューションの提供が可能になります。プログラムのメンバーシップにより、SplashtopはServiceNowのツールとリソースにアクセスでき、ITサービスの自動化の取り組みを加速させることができます。Splashtopは、ServiceNowの業界をリードする製品と実装を提供し、人々の仕事をより良くすることを楽しみにしています。
Splashtopは、中小企業や企業のヘルプデスク、サポートチームに最適な、安全で手頃なリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。
IT、サービスデスク、およびサポートチームは、Splashtop On-Demand Support (SOS)を使用して、ユーザーのWindows、Mac、iOS、およびAndroidデバイスにリモートアクセスして有人サポートを提供できます。
MSPsとITサポートは、Splashtop リモートサポートを使用して、いつでもリモートアクセスを行い、エンドポイントコンピュータの監視と管理を行うことができます。
個人やビジネスプロフェッショナルは、Splashtop Business Accessを使用して、別のコンピュータやモバイルデバイスからリモートでコンピュータにアクセスできます
Splashtopのビジネス製品は、ITにセキュアなリモートサポート機能を提供し、従業員にどこからでも自分のコンピュータにアクセスする柔軟性を与えます。
「ServiceNow Technology Partner Programの一員になれて嬉しいです」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「このプログラムに参加することで、Splashtopは、ServiceNow IT Service Management (ITSM) ソリューション内からSplashtop リモートサポートツールを簡単にアクセスできる統合を提供し、ServiceNowの顧客のサービス効率を向上させることができます。」
Splashtop リモートサポートとリモートアクセスの提供について詳細はこちらをご覧ください。www.splashtop.com。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートで�アクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。
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