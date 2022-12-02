SplashtopがRSA® Ready Technology Partner Programに参加; 日本の大手保険グループであるNissay Asset Managementによる採用を発表
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多くの保険会社の何千人もの保険代理店が、今やSplashtop Enterpriseを使用して生産性を向上させ、事業継続計画（BCP）をサポートしています
カリフォルニア州サンノゼ — 2014年7月23日 — Splashtop、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションのリーダーは、RSA Ready Technology Partner Programに参加し、Splashtop EnterpriseとRSA SecurID多要素認証ソリューション（EMCのセキュリティ部門）との相互運用性を確立したことを発表しました。
Splashtopは、日本の大手保険グループであるNissay Asset Managementが、業界唯一のオンプレミスリモートアクセスソリューションであるSplashtop Enterpriseを導入したことを発表しました。Splashtop Enterpriseは、既存の遅いRDPソリューションを置き換え、従業員がインターネットを介して任意のデバイスからコンピュータにリモートアクセスする際に、生産性とセキュリティを向上させることができます。Splashtopはまた、日本で事業継続計画（BCP）として知られる緊急時や災害時のソリューションとしても機能し、従業員はオフィスに出向くことなく効果的に在宅勤務ができます。
「SplashtopをRSA Ready Partner Programに歓迎できることを嬉しく思います。企業やSMBが従業員のリモートアクセスを最適化するために取り組む中で、信頼できる実績のある�セキュリティソリューションの必要性が優先事項です」と、RSAのパートナーシップディレクター、Chad Loevenは述べています。 「RSAとSplashtop製品の相互運用性は、ユーザーにとって安全で便利なリモートアクセスとコラボレーションソリューションを提供するのに役立ちます。」
Splashtop Enterpriseは、IT部門が企業アプリやデスクトップ（物理および仮想）をタブレット、スマートフォン、PC、MACに提供することを可能にします。高評価のストリーミングとタッチスクリーン体験により、モバイルワーカーはオフィスの生産性、業務用アプリケーション、3D グラフィックス、カスタマイズされた Web アプリケーションを自宅や外出先から迅速かつ簡単に使用できます。
“モバイルデバイスは保険業界を変革しており、特にサービスプロバイダーと顧客の相互作用に影響を与えています”とSplashtopのCEO兼創設者のMark Leeは述べています。“私たちはRSAと協力して、最高クラスのセキュアリモートアクセスソリューションをお客様に提供できることを楽しみにしています。”
Nissei Asset Managementによると、Splashtop Enterpriseは、モバイルワークフォースの生産性を大幅に向上させ、緊急時や災害時にビジネス継続計画（BCP）を提供する要件を満たしています。Splashtop Enterpriseがどのようにしてビジネスをモバイル化し、BCPをサポートできるかについての詳細は、https://www.splashtop.com/enterpriseをご覧ください
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供�します。Splashtop リモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、コントロールすることを可能にします。1600万人以上の人々がSplashtop製品をアプリストアからダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください
RSAとSecurIDは、米国および/または他の国におけるEMC Corporationの登録商標または商標です。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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