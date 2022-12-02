SplashtopはMaaS360 WorkPlace Partner Programに参加
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リーディングリモートデスクトップソリューションSplashtopがMaaS360のお客様に対応
カリフォルニア州サンノゼ, 2014年7月24日 – Splashtop, Inc.はMaaS360 WorkPlace Partner Programに参加したことを発表しました。Splashtop BusinessとSplashtop Enterpriseは、MaaS360 Marketに掲載され、MaaS360 WorkPlace SDKを活用して企業レベルのセキュリティコントロールを可能にし、企業データの保護を行います。
Splashtop BusinessとSplashtop Enterpriseは、あらゆるデバイスを使用するモバイルワークフォース向けに、セキュアリモートアクセス、サポート、コラボレーションを提供します。高いパフォーマンス、使いやすさ、共同作業機能、そしてクラウドとオンプレミスの両方の設定に対応していることは、従来のRDP、Citrix、VMwareソリューションに対するSplashtopの主な強みです。
「MaaS360とSplashtopの組み合わせにより、SMBと企業は最高クラスのセキュリティとパフォーマンスを備えたリモートデスクトップとアプリケーションソリューションを楽しむことができます」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「モバイルワークフォースは、モバイルデバイスからすべてのビジネスアプリとデータにフルセキュリティコンプライアンスでリモートアクセスできます。」
MaaS360 WorkPlace SDKと組み合わせたモバイル�アプリは、次のような機能を通じてセキュリティを強化します:
認証とシングルサインオン
コピー・ペーストを制限し、ホワイトリストに登録されたアプリへのオープンを許可するデータ漏洩防止（DLP）ポリシー
非準拠デバイスのアプリ使用をブロック
企業イントラネットアクセスのためのアプリごとのVPN
モバイルデバイスが紛失、盗難、または侵害された場合にアプリを選択的に消去する
データを保存時と転送時に暗号化して保護
Bring Your Ownデバイス (BYOD) トレンドの普及に伴い、組織は従業員の選択を可能にしながら会社情報を保護したいと考えています。ベストオブブリードのアプリは現在MaaS360 Marketで紹介されており、企業が従業員間の生産性とコラボレーションを向上させるために利用できるようになっていますが、企業データを保護しています。
「MaaS360 MarketとWorkPlace SDKは、モバイルデバイス上の企業データを保護しようとする顧客にとってますます重要な役割を果たし続けています」とFiberlinkの製品管理シニアディレクター、Anar Taoriは述べています。「Splashtopは、厳しいセキュリティ要件を満たしながらユーザーの生産性を向上させるためにMaaS360と統合できるようになりました。」
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御�することを可能にします。1600万人以上の人々がSplashtop製品をアプリストアからダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。NVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を2年連続で受賞した唯一の会社です（2012年と2013年）。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
MaaS360について
IBMの会社であるFiberlinkのMaaS360は、世界中の数千の顧客に信頼されているエンタープライズモビリティ管理ソリューションです — フォーチュン500企業から小規模企業まで。アプリケーション、コンテンツ、メール、デバイスの包括的なモバイルセキュリティと管理を提供することで、モバイルワールドでの作業をシンプルで安全にします。Webから即座にアクセス可能で、MaaS360は使いやすく、維持が簡単で、組織がビジネスのあらゆる側面でモビリティを完全に受け入れるために必要な柔軟性を提供します。業界で最も応答性の高い��サポートに支えられ、ITと従業員に最高のユーザーエクスペリエンスを提供することで、顧客を第一に考えています。詳細はこちらは https://www.ibm.com/products/maas360 にアクセスしてください。
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