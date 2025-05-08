SplashtopはTrustRadiusの信頼できる販売者として認定されています
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Trusted Sellerの認証は、SplashtopがTrustRadiusで最新の製品情報と公正なレビューを提供するための取り組みを示しています。
カリフォルニア州クパチーノ – 2025年3月17日 – 場所を選ばない働き方を簡素化するリモートアクセス、サポート、IT管理ソリューションのリーダーであるSplashtopは、ビジネステクノロジーの信頼できるバイヤーインテリジェンスプラットフォームであるTrustRadiusの「Trusted Seller（信頼できる販売業者）」に認定されました。Trusted Seller認定は、TrustRadiusのプロフィールに最新の製品情報を掲載し、倫理的なレビュー生成活動に参加し、顧客から受けたフィードバックに取り組んでいることが評価された企業に与えられます。「TrustRadiusでは、購入者が十分な情報に基づいて自信を持ってテクノロジーに関する決定を下せるよう支援することに尽力しています」とTrustRadiusのCMO、Allyson Havener氏は述べています。「SplashtopがTrusted Sellerに認定されたことは、同社が倫理的なレビューの生成と最新の製品情報の提供に力を入れていることを示しています。この認定により、Splashtopが一貫して誠実性、応答性、顧客満足度の高い基準を満たしていることが購入者に保証されます。」「当社は、価格設定や更新の慣行から、ライブカスタマーサポート、レビューを調達する方法まで、ビジネスのあらゆる側面で透明性と誠実さを最優先しています」と、Splashtop CEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Trusted Seller認定は、ITコミュニティが情報に基づいた意思決定を行えるよう、本物の公平なフィードバックを大切にするという当社の取り組みを反映しています。」Splashtopは、リモートデスクトップアクセスソリューションとリモートサポートソリューションの両方でTrusted Sellerの認定を取得しました。後者には、エンドポイント管理、インベントリレポート、および脆弱性検出の機能が新たに追加されています。「当社のエンドポイント管理ロードマップと自律型ITのビジョンは、お客様からのフィードバックを強く重視しています。そのため、TrustRadiusは私たちが必要とする信頼できる情報源を提供してくれます」とLee氏は続けます。「当社は、強力なツールをアクセスしやすく、拡張性を高めることで、無駄のないITチームが目指すコスト削減や、複雑さとリスクを抑えることに貢献します。そのためには、お客様固有の課題、ニーズ、優先事項を深く理解する必要があります。」Splashtopは、TrustRadiusにおいてTrusted Sellerに選出されたことを誇りに、顧客や見込み客が実際のユーザーエクスペリエンスを安心して共有し、学習できる信頼性の高い場を提供するため、倫理的なレビュー調達を推進し続ける決意を新たにしています。この指定を受けるベンダーは、次の要件を満たす必要があります。
定期的にレビューを集め、最新の製品フィードバックを確保してボリューム基準を満たします。
レビューのソーシング方法とインセンティブの使用を開示する
製品ユーザーが安全に率直なフィードバックを共有する機会を平等に提供する
公開されたすべてのレビューを読み、必要に応じて対応してください
最新の製品情報で製品プロファイルを定期的に更新します。
Splashtopの詳細や無料トライアルを開始するには、www.splashtop.comをご覧ください。Splashtopのリ�モートアクセスとサポートソリューションについて他の人の意見を聞くには、TrustRadiusで公正なレビューを読む。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.comを��訪問し、LinkedInでフォローして詳細はこちら。
TrustRadiusについて:
TrustRadiusは、包括的で検証済みの製品情報と顧客生成コンテンツを提供し、購入者が自信を持って意思決定できるようにする最も信頼性のあるバイヤーインテリジェンスプラットフォームを提供します。テクノロジープロバイダーは、独自のストーリーを伝え、高意欲の購入者と関わり、顧客の洞察を得ることができます。成功した起業家によって設立され、テキサス州オースティンの技術ハブに本社を置くTrustRadiusは、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。