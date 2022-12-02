SplashtopがSplashtop BusinessでSaaSデスクトップレンダリングを導入
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企業向けおよび個人向けの提供を補完するSplashtop Businessは、あらゆる規模の組織がビジネスクリティカルなアプリをモバイルデバイスに提供するのを支援します
SAN JOSE, Calif. — July 10, 2013 — リモートデスクトップとアプリケーションアクセスのリーダーであるSplashtop Inc.は、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーがあらゆるモバイルデバイスでビジネスアプリケーションへのセキュアアクセスを提供できるSplashtop Businessのリリースを発表しました。今やモバイルワークフォースは、iOS、Android、Windows Phone 8、Blackberry、またはWinRT（WindowsとMAC）のモバイルデバイスを使用して、PCまたはMacコンピュータにホストされているすべての重要なビジネスアプリとデータにフルアクセスできます。Splashtop Businessは中小企業向けのSaaSソリューションで、Splashtop EnterpriseとSplashtop Personalの成功を引き継いでいます。
「ITの消費者化とBYODソリューションの普及により、Splashtop リモートデスクトップやアプリケーションレンダリングのようなソリューションの急速な採用が進んでいます」と、Splashtop, Inc.の最高経営責任者兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Splashtop Businessの導入により、SMBはモバイルワーカーがすべての重要なビジネスアプリケーション、ファイル、データを、パブリックまたはプライベートクラウドからゼロコーディング、ゼロトレーニング、ゼロデータ漏洩で使用できる最高のパフォーマンスソリューションを体験できます。」
Splashtop Businessを使用すると、中小企業や中規模企業は、モバイルワーカーとそのデバイスを管理し、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすためのシンプルで迅速かつ手頃な方法を得ることができます。Splashtop Businessは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、同期する必要を排除します。Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーション、プレゼンテーション用のビデオ、音楽、写真にも簡単にアクセスできます。Splashtop Businessには、プレゼンターや教育者に非常に人気のあるホワイトボード注釈機能が含まれており、モバイルデバイスを使用してプレゼンテーションにハイライト、描画、書き込みを行うことができます。
Goodwillは、学習と雇用の機会を通じて人々が潜在能力を最大限に発揮できるよう支援することに重点を置いた非営利団体です。Splashtopを使用して、多額の予算や追加の時間やリソースを必要とせずに生産性を向上させています。
「ITは、当社の従業員をサポートするためにSplashtop Businessを提供するなど、継続的に付加価値とイノベーションをもたらす方法を模索することで、Goodwillの事業を支えています」と、Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jerseyの最高情報責任者であるAndre R. Bromes氏は述べています。「Microsoft Office やその他の業��務アプリケーションをiPadユーザー向けに安全にモバイル対応することで、Splashtop は生産性を向上させると同時に、リスクを最小限に抑え、当社のITガバナンスプロセスにも準拠しています。」
Splashtop Businessは、以下のようなさまざまな業界やビジネスシナリオに適しています：
フィールドセールス担当者が会社の内部CRMシステム、販売提案ジェネレーター、および価格インベントリ情報にアクセスする必要がある場合
不動産業者がスケジュールを調整し、オフィスに戻らずに契約にアクセスする
医療クリニックやバイオテクノロジーの従業員が、患者の記録システム、放射線画像、ビデオ、データにアクセスする必要がある場合、さまざまな患者の部屋やラボからオフィスに移動しながらアクセスできます。
地方政府のフィールドワーカーがフィールドで作業しながらタブレットからケーススタディデータにアクセスし、レポートを提出します
自宅からオフィスのコンピュータにリモートアクセスしたいテレワーカーのための、VPNよりもシンプルで高速なソリューション
デザイナーや建築家がiPadを使ってCADデザイン、PowerPoint、その他のアプリケーションにアクセスし、クライアントにプレゼンテーションを行う
製造デザイナーが生産工場から製品設計図にアクセス
映画スタジオのステージでビデオやアニメーションプログラムを使用するエンターテインメントやビデオゲームデザイナー
Splashtop Businessの無料トライアルが現在利用可能です。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスして制御することを可能にします。1,400万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com