Splashtop、MSPとITプロフェッショナル向けのリモートサポート製品スイートにチャット機能を導入
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3万以上のMSPsとITが他の選択肢からSplashtop リモートサポートソリューションに移行しました
San Jose, CA — March 22, 2016 — Splashtop Inc.、デバイス間のリモートアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、チャット機能がリモートサポート製品ファミリーに組み込まれたことを発表しました – Splashtop Business、Splashtop Business for リモートサポート、および Splashtop On-Demand Support (SOS)、MSPやITプロフェッショナル向けに最適化された、コスト効果の高い最高クラスのリモートサポートソリューションを求める方に最適です。 既存のリモートサポートソリューションの更新価格の高騰や不十分なカスタマーサービスに不満を持つMSPやITは、以下の利点を享受しながらSplashtopに移行できます。
代替案のコストの一部で、ユーザー単位とコンピュータ単位の両方の価格モデルを提供するコスト効果の高いソリューション
ラグなしの最高クラスのリモートアクセスパフォーマンス
無人および有人サポートソリューション
どんなネットワークでもシームレスな接続
強力なセキュリティ – TLSと256ビットAES暗号化
グループ化、ログ記録、アラート
簡単な移行と設定
ファイル転送
リモート印刷
チャット
Splashtop Remote Support 製品は、さまざまなリモート監視・管理（RMM）、Professional Services Automation（PSA）、およびヘルプデスクソリューションとも適切に統合されており、IT部門やMSPsが顧客へのサービス提供をより効果的に行えるようにします。
「3万以上のMSPとITがSplashtop BusinessおよびSplashtop Business for リモートサポートを採用しています」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「多くの方からチャット機能を求められており、私たちはお客様に価値を提供し続けるという約束を果たすことに興奮しています。」
詳細はこちらと無料トライアルにサインアップ:
Splashtop Business（ユーザーベースの価格設定）：https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for リモートサポート (computer-based pricing): https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop On-Demand Support（SOS）https://www.splashtop.com/sos
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディア連絡先
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com