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Splashtop Introduce Browser-based High パフォーマンス リモートデスクトップ & Support Solution

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Splashtop Businessは、Chromeブラウザのサポートを拡大することで、ロードウォリアーやMSP / ITに価値を提供し続けています

San Jose, CA — 2015年1月21日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop BusinessでのChromeブラウザサポートを発表しました。ユーザー、MSPs、ITは、Windows、MAC、Linux、そしてChromebookで利用可能なChromeブラウザから、最高クラスのSplashtopリモートデスクトップパフォーマンスを楽しむことができます。最高のリモートアクセスパフォーマンスを提供するだけでなく、Splashtop Businessは、無制限のコンピュータを管理またはアクセスするための年間11,880から始まるコスト効果の高い価格モデルで知られています。

「Splashtop Businessは数千のMSP / ITによって採用されており、最もリクエストされる機能の1つは、クライアントをインストールせずにブラウザサポートを提供することです」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Splashtopは、最高のパフォーマンス、シンプルな価格設定、使いやすさをユーザーに提供することを約束します。」

何万ものMSPやIT組織が、今日すでにSplashtop Businessを使用して何百万台ものコンピュータを管理しています。Splashtopは、市場のさまざまなRMM、PSA、オンラインチケット、オンラインヘルプデスクソリューションと統合し、MSPsとITが仕事をスムーズに行えるようにします。多くの企業がSplashtopを使用して、従業員に企業のコンピューティングリソースへのリモートアクセスを提供しています。

Splashtop ChromeブラウザソリューションがGoogle Chrome Web Storeで利用可能になりました: https://chrome.google.com/webstore/detail/splashtop-business/ggfdbkjgeadkhlpfbcdmfjfcgbpnbgch。このブラウザソリューションは同時接続をサポートしています。Splashtop Businessポータルページからワンクリックで簡単に、https://my.splashtop.com、ユーザーは簡単にリモートアクセスやサポートセッションを開始できます。Splashtop Businessに今日切り替えて、1ユーザーあたり年間11,880から始まるコスト効果の高い価格で無制限のコンピュータを管理またはアクセスしましょう: https://www.splashtop.com/business

About Splashtop
Splashtop Inc.は、一流のクロススクリーンの生産性、サポート、コラボレーション体験を提供し、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドを繋ぎます。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリやファイル、データにアクセスし制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での効果的な画面共有1対多を可能にします。2000万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが100万台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。

この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください

すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

メディアコンタクト

Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com

セールスコンタクト

Jeff Tonkel
jeff.tonkel@splashtop.com