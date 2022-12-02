SplashtopとIntelがリモートデスクトップの能力を再定義 – 今や、WIFIネットワークを介してスリー�プ中のPCをリモートウェイクすることが現実に
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何百万もの新しいPCがIntel® Smart 接続 Technologyを搭載し、Splashtop リモートデスクトップをバンドルしています。これにより、消費者向けのパーソナルクラウドや企業向けの分散VDIが可能になります
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年6月4日 — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、Intel® Corporationと協力し、モバイルユーザーがPCにリモートアクセスできる方法を変革することを発表しました。PCがスリープ状態でも、いつでもどこでもアクセス可能です。従来のWake on LAN機能は、PCが有線イーサネットネットワークに接続されている必要があります。Splashtopは、Intel® Smart接続テクノロジーを搭載した選択するPCでWIFI経由のリモートウェイクをサポートする最初のリモートデスクトップアプリです。
「SplashtopとIntel Smart接続を使用することで、新世代のPCが最も強力なパーソナルクラウドとなり、お気に入りのアプリやデータをモバイルデバイスに届けます」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「ユーザーや企業は、WIFI接続されたPCをスリープ状態にしても、常に利用可能な状態にすることで、環境に優しくなれます。」
「Splashtop リモートデスクトップは、最新のIntel Smart 接続 Technology機能を活用して、ますますモバイル化する世界で魅力的な使用法を可能にするアプリケーションの優れた例です。」と、Intelのノートブック製品マーケティングディレクターであるAdam King氏は述べています。
ネットワークを越えてリモートPCを起動するために、Splashtop Bridging CloudTMはIntel Smart 接続 Technologyのクラウドサービスと統合されているんだ。
PCをアップグレードする企業やBYODを採用する企業は、Intel Smart 接続技術を備えたPCを選ぶことで利益を得るでしょう。Splashtopを使用すると、分散PCがモバイルワークフォースに重要なビジネスアプリケーションとデータを提供するために起動されるようになります。分散PC（分散VDI）は、従来の集中型VDIよりもはるかにスケーラブルで手頃な価格であり、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージインフラの大規模なオーバーホールを必要としません。
Intel Smart Connect Technologyと統合したSplashtopは、6月4日から6月8日まで台北で開催されるComputexにて、AsRock、Intel、MSIのブースでデモを実施します。
Intel Smart 接続をサポートする最初のモバイルアプリは、iPadとiPhone用のSplashtop 2 リモートデスクトップです。Androidや他のプラットフォームもすぐに追加されます。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、コントロールする�ことを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Kim Gengler
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