SplashtopとGood Technologyが、Splashtop for Goodを使用したエンタープライズクラスのリモートデスクトップアクセスのトップパフォーマンスを紹介
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtop for Good Appは、企業に業界トップのリモートデスクトップアクセスソリューションを提供します
RSA CONFERENCE — サンフランシスコとサンノゼ、カリフォルニア— 2013年2月26日
Who: Splashtop Inc.、クロスデバイスコラボレーションとリモートアクセスの世界的リーダー、およびGood Technology™、セキュアなエンタープライズモビリティのリーダー
What: Splashtopは、RSA USA 2013 ConferenceでSplashtop for Good リモートデスクトップアクセスソリューションを展示します。Splashtop for Goodは、Good TechnologyのGood Dynamics®セキュアアプリケーション技術とSplashtopリモートデスクトップアクセスを組み合わせ、モバイルユーザーに企業クラスのセキュアアクセスを提供し、iOSデバイスから多くのビジネスクリティカルなアプリ、ファイル、データにアクセスできます。Splashtop for Good リモートデスクトップアクセスの利点には以下が含まれます:
モバイルユーザーは、iPad™やiPhone™から、WiFi、3G、4G接続を通じて、いつでもどこでもレガシー企業アプリや独自の垂直アプリで簡単に作業できます。
既存のWindowsおよびレガシーアプリケーションを迅速にモバイル化�する最も簡単な方法で、Good Dynamicプラットフォームによって保護されています。
既存のVDIまたはRDSインフラストラクチャを即座に、かつコスト効果的にモバイル化
オンプレミスのActive Directory統合、監査証跡、ポリシーベースのコントロール、SSL暗号化、そしてGood Network Operations Center (NOC)サポートによる広範なセキュリティ。
場所: RSA USA 2013のGood Technologyブース#226でSplashtop for Goodをご覧ください
Moscone Center, San Francisco, CA
When: 2013年2月25日（月）; 午後6時から午後8時（受付）
2013年2月26日（火）; 午前11時から午後6時
2013年2月28日（木）; 午前11時から午後3時
Splashtop for Goodのハイライトには以下が含まれます：
Good Dynamics Security と Good NOC – 信頼性の高い Good テクノロジーを使用してユーザーがモバイルデバイスを設定し、デバイス上のアプリケーションのセキュリティと制御を実現します。
オンプレミス設定 – このソリューションは、企業のファイアウォールの背後、企業のWindowsサーバー上でホストされ、機密データを保護し、特定の業界規制に準拠します。会社の既存のActive Directoryを利用してローカル認証を行います。
集中管理ポリシー制御 – ユーザーはユーザーとデバイスのアクセスポリシーを設定し、ユーザーとデバイスをアクティブ化/非アクティブ化し、MACアドレスでフィルタリングし、SSL証明書を作成またはインポートし、ユーザー接続ごとに最大フレームレートを設定できます。
高いパフォーマンス – 特許出願中のストリ��ーミング技術は、CAD、CAM、その他の3Dグラフィックス、HDビデオを同期したオーディオと共にサポートし、最大30 fpsで応答性が高く魅力的なユーザー体験を提供します。
セキュアな接続 – このソリューションは、SSL/AES 256ビット暗号化、ネットワークプロキシ、SSL証明書、MACアドレスフィルタリング、Good NOCを通じたトンネリングを提供します。
Device support – Splashtop for GoodはiPad、iPhone、Windows PCをサポートしています。
About Good Technology
Good Technologyは、安全で協力的なワークフローを通じて従業員をモバイル化することで、企業を変革します。Goodはまた、ITがモバイルアプリ、デバイス、企業データを保護し管理することを可能にします。GoodのSecure Collaborationソリューションには、メール、PIM、ブラウザ、ファイル共有、インスタントメッセージングのためのGoodのアプリケーション、およびサードパーティアプリケーションの広範なエコシステムが含まれています。GoodのEnterprise Mobility Management Platformは、企業やISVがモバイルアプリケーションを構築、管理、分析、セキュリティ確保することを可能にします。Good Technologyの顧客には、Fortune 100™の半数、トップ10の金融サービスの8社、トップ10の医療機関の5社、小売、通信、製造、法律、政府のリーダーが含まれ、世界中で4,000以上の組織がいます。詳細はhttps://www.blackberry.com/をご覧ください。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、cloudをつなぐ最先端のクロススクリーン・プロダクティビティとコラボレーション体験を提供しています。現在、1,200万人以上のユーザーが、Apple App Storeの歴代ベストセラーiPadアプリTop 25に名を連ねたSplashtop Remote Desktopの便利さを享受しています。Splashtopは、iOS、Android、RIM、Windows、MacOSユーザーに、デスクトップ、アプリ、データへのセキュアなリモートアクセスを、いつでもどこでも手軽に提供する優れたパフォーマンスと使いやすさを提供します。
Splashtopの詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。会社のブログをhttps://www.splashtop.com/blog、Facebookでhttps://www.facebook.com/Splashtop、Twitterで@Splashtopをフォローしてください。
©2013 Good Technology Corporationおよびその関連会社。無断転載を禁じます。GOOD、GOOD TECHNOLOGY、GOOD logo、GOOD FOR ENTERPRISE、GOOD FOR GOVERNMENT、GOOD FOR YOU、GOOD DYNAMICS、SECURED BY GOOD、GOOD MOBILE MANAGER、GOOD CONNECT、GOOD SHARE、GOOD VAULT、および GOOD DYNAMICS APPKINETICS は、Good Technology Corporation およびその関連会社の商標です。すべての第三者の商標、商号、またはサービスマークは、それぞれの所有者の財産として主張される場合があります。Goodの技術および製品は、米国および海外で取得済みまたは出願中の特許によって保護されています。
iPadとiPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標です。©2013。
タグ: Splashtop、クロスデバイスコラボレーション、Good Technology、RSA Conference、iPad、iPhone、Android、タブレット、スマートフォン、モバイル、クラウド、リモートデスクトップ
メディア連絡先:
Dottie O’Rourke
TECHMarket Communications for Splashtop
Splashtop@TECHMarket.com
Siobhan Lyons for Good Technology slyons@good.com