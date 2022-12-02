Splashtopが話題沸騰中！（AmazonのKindle Fireで！）
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Splashtop リモートデスクトップを使えば、Kindle FireユーザーはPCやMacからファイル、アプリケーション、コンテンツに驚異的なスピードでアクセスできます
November 29, 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., the worldwide leader in cross-device computing, today announced that Splashtop リモートデスクトップ is available for the Kindle Fire. Splashtop リモートデスクトップは、Kindle Fireの機能を強化し、単なるeReaderやコンテンツ消費の手段以上のものにします。Splashtop リモートデスクトップを使えば、Kindle Fireユーザーはプライベートネットワークやインターネットを通じて、PCやMacにフルオーディオとビデオでリモートアクセスできます。
Splashtop リモートデスクトップは、PCやMacからKindle Fireへのファイルやマルチメディアの転送、変換、同期の必要性を排除します。Outlook、PowerPoint、Keynote、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーションは、このアプリで簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームなどの個人用エンターテイメントコンテンツもリモートで視聴できます。
「今では、Kindle Fireで良い本を読むだけでなく、MacやPCで持っているソフトウェアを実行することもできます」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「Kindle FireにSplashtopを追加することで、このホットな製品がさらにホットになります。」
Splashtop リモートデスクトップ は、ユーザーがKindle Fireで表示および編集できるようにすることで、Kindle Fireを強化します:
PowerPointとKeynoteのフルアニメーションとサウンド
Microsoft Outlookのフォルダとアーカイブ
ExcelとWordアプリケーション
コンピュータのブラウザには、個人のブックマーク、お気に入りのプラグイン、拡張機能が含まれています
Quicken、iPhoto、Amazon App Storeで利用できないその他のコンピュータプログラム
さらに、Splashtopリモートデスクトップを使用する他の利点には、以下の機能があります:
Flashビデオ（Hulu、Yahoo Videoなど）やDVDを視聴
iTunesまたはWindows Mediaライブラリ全体にアクセスしてビデオを視聴
コンピュータに保存された音楽を聴く
オンライン、PC、Macゲームをプレイ
インターネット経由でのサポート接続
ダウンロード後、Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以降がインストールされた任意のコンピュータに無料のSplashtop Streamerをインストールします。
Kindle Fireユーザーは、シンプルで直感的なインターフェースでSplashtopリモートデスクトップを簡単に設定して使用できます。
Splashtop について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のクロスデバイスコンピューティング体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの製品は、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asusなどのパートナーから1億台以上のデバイスに出荷されています。Splashtop リモートデスクトップ、Wired XDisplay、Whiteboard、CamCam などは、Apple App Store、Google Android Market、HP App Catalog、Amazon Appstore for Android で60カ国以上でトップセラーのアプリです。これらのアプリは、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルに高性能でインタラクティブなアクセスを提供し、何百万人ものモバイルユーザーを喜ばせています。
デバイスとクラウドサービス間の安全で管理された接続を必要とする企業には、Splashtop Proが答えです。Splashtop Proを使用すると、ITおよびサービスプロバイダーは30分以内に労働力を「モバイル化」できます。ユーザーは、企業のセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たしながら、デバイス上で消費者クラスの体験を楽しむことができます。
Splashtop製品はユーザーから高く評価され、多くの権威ある賞を受賞しています—PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞。Splashtopはサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にチームを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
Splashtopについて:
Splashtop ホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer