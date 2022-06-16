SplashtopがKyoceraモバイルデバイスへのリモートサポート技術を拡張
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Kyoceraは、Splashtop SOSアプリケーションを使用して、頑丈なデバイスのオンデマンドリモートサポートを追加
カリフォルニア州サンノゼ、2020年11月19日（木） - Splashtop Inc.は、リモートアクセスとサポートソリューションの世界的リーダーとして、北米のKyoceraの頑丈な携帯電話への技術サポートを拡大しました。顧客の同意を得た後、Kyoceraの技術者はSplashtop SOSアプリケーションを使用して顧客のデバイスにリモートアクセスし、制御を行うことができ、より迅速で正確な技術サポートを提供します。
Splashtop SOSアプリをダウンロードした後、Kyoceraのモバイル顧客はアプリを開くだけで、Kyoceraのサポート技術者と共有するためのユニークなセッションコードを取得できます。技術者はコードを使用してKyoceraデバイスへのリモートアクセスセッションを開始できます。
技術者は自分のコンピュータで携帯電話の画面を見て、顧客の承認を得て、ユーザーの電話を直接操作しているかのようにリモートでトラブルシューティングを行うことができます。
「京セラは長い間、堅牢なデバイス市場のリーダーでした」とSplashtopのCEO、Mark Leeは言いました。「Splashtopを使用することで、京セ�ラは顧客に迅速に問題を解決するための即時のリモートアシスタンスを提供できます。」
「セキュリティは最も重要であり、銀行、政府、法執行機関を含む世界中の20万の企業がSplashtopを使用して迅速な問題解決を安全に行っていることを知っていることが、Splashtopを利用する決定において重要でした」とKyoceraの通信機器グループのゼネラルマネージャー、Vipul Dalalは述べました。
Splashtop SOSアプリは、Kyoceraの堅牢なモバイルデバイスをサポートしており、これらのデバイスはMil-Spec 810GおよびIP68の防水保護を備えており、過酷でしばしばリモートな作業環境での信頼性の高い通信を可能にします。リモートロケーションでの技術サポートは困難ですが、SOSアプリはほぼどこでも利用可能です。
Kyoceraについて
過去10年以上にわたり、100以上の防水および頑丈なモバイルデバイスを世界中で発売した後、Kyoceraは、軍用規格810G認定の堅牢性とエンタープライズグレードのセキュリティをソリューションパートナーエコシステム、業界特化のアプリケーション、革新的なアクセサリーと組み合わせることで、米国市場および世界に多くの「初」を提供するレガシーを築いてきました。Kyoceraは最終的に、公共安全、輸送、建設などの幅広い業界に対して、総所有コストを大幅に削減する「トータルソリューション」を提供しました。詳細はこちら at https://kyoceramobile.com/
Splashtopについて
Splashtopは、30万人以上のユーザーに、プロフェッショナル、MSP、IT、ヘルプデスク、高等教育機関、さらには政府機関に、最高の�価値と最高クラスの使いやすく安全なクラウドベースおよびオンプレミスのリモートアクセスソリューションを提供しています。