Splashtopがシングルサインオンでセキュアリモートコンピュータアクセス製品ラインを拡大
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カリフォルニア州サンノゼ、2020年4月15日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセスとリモートサポートソリューションのリーダーとして、顧客のための集中認証を可能にし、セキュリティを向上させるためにSingle Sign On (SSO)との統合を発表しました。SplashtopはSSOと共に、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookを含む幅広いデバイスをサポートするために簡単にスケールできます。Splashtopは、全従業員の在宅勤務をサポートし、容易にするための大量設定機能を含んでいます。
「増加する脅威やサイバー攻撃に直面しているお客様をサポートするために、当社のSSO機能はセキュリティを強化し、規制およびコンプライアンス要件を満たします」とSplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「最近のCOVID-19の自宅待機ガイドラインの影響で、多くの企業がSSOを活用して従業員の在宅勤務能力を大量に設定することができました。」
SplashtopのSSOを使用した安全で簡単な認証
組織や企業はSSOを使用して、従業員が既存のSecurity Assertion Markup Language (SAML)互換のID資格情報を使用してログインできるようにします。この方法で、組織は従業員のパスワードがコンプライアンスとセキュリティ要件を満たしていることを確認できます。SSOと統合されており、Splashtopはデバイス認証と2段階認証をサ�ポートし、顧客に企業クラスのセキュリティを提供します。Splashtop SSOはSAML 2.0標準を利用し、すべての主要なIDプロバイダーと統合しています：
ADFS
Azure AD
Okta
JumpCloud
SSO統合は、2つのSplashtopクラウドリモートアクセス製品ラインにアドオンとして購入できます。
Splashtop Business Access Proボリュームライセンス
Splashtop Business Access Proを使用して、従業員が自宅から作業用コンピュータにリモートアクセスできるようにします。ユーザーは、自分のラップトップ、iOS、AndroidデバイスからWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートでアクセスできます。
エンタープライズ向けSplashtop On-Demand Support
IT部門とヘルプデスクがエンドユーザーのコンピュータやモバイルデバイスをサポートできるようにSplashtop On-Demand Supportを有効にします。機能には、ドラッグアンドドロップのファイル転送、チャット、セッション録画、チケッティングプラットフォームとの統合が含まれます。
詳細情報についてはSplashtopにお問い合わせください。Splashtopは、オンプレミスのセルフホスト型EnterpriseソリューションにActive Directory統合も提供しています。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Incは、ビジネスプ�ロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスクに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。3000万人以上のユーザーと20万以上の企業や政府機関が、世界中でSplashtop製品を利用しています。