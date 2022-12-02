Splashtopは、MSPs、IT、ファミリーITを対象としたリモートサポート機能を拡張し、最良の価格とカ�スタマーサポートを提供します
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グループ化、管理性の向上、そしてまもなくファイル転送機能がSplashtop Businessに追加され、ITとMSPにとって最もコスト効果の高いリモートサポート＆コントロールソリューションを提供します
サンノゼ、CA 2014年11月25日 – Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop Businessにおける新しいグループ化およびその他の管理機能を発表しました。ファイル転送は年末までに追加されます。MSPsとITは、強化されたグループ化と管理機能を備えた最高クラスのSplashtopリモートデスクトップパフォーマンスを楽しむことができます。最高のリモートアクセスパフォーマンスを提供するだけでなく、Splashtop Businessは無制限のコンピュータを管理またはアクセスするための年間￥11,880というコスト効果の高い価格モデルで知られています。
「約1年前、LogMeInが突然無料サービスを中止した際、多くのLogMeIn難民がSplashtopに流れ込みました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「残念ながら、Splashtopは設定、アクセス制御、グループ化、ファイル転送、その他のITやMSPが求める管理機能をサポートしていなかったため、多くのLogMeIn難民はLogMeIn CentralやLogMeIn Proに加入せざるを得ませんでした。過去数ヶ月間、MSPやITと密接に協力することで、Splashtop Businessはリモートサポートに必要な機能をすべて備え、リモートコントロールの最高のパフォーマンスと価格を提供し続けています。」
「Splashtopが大好きです!! LogMeInがポリシーを変更して以来、迷子になっていました。これにより、オフィス内のコンピュータを管理するのが非常に簡単になりました。ありがとう!!!” Sue Diggs, Office Manager, Malkerson Gunn Martin, LLP
「Splashtopの価格優位性はTeamViewerに対して非常に大きく、ソフトウェアはTeamViewerと同じくらいスムーズに動作します。私は今、Splashtopを購入しました。これはあなたの素晴らしいサポートのおかげでもあります！」Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH
「私は何年もリモートサポートにTeamViewerとLogMeInを使用してきました。その後、Splashtopが登場し、より速く、より安価です。シンプルなUI、非常に効率的で素晴らしいカスタマーサポート！」 Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems – I2QS.COM
何万ものMSPやIT組織が、今日すでにSplashtop Businessを使用して何百万台ものコンピュータを管理しています。Splashtopは、市場にあるさまざまなRMM、PSA、オンラインチケット、オンラインヘルプデスクソリューションと統合し、MSPやITが仕事をスムーズに行えるようにします。
今日からSplashtop Businessに切り替え、1ユーザーあたり年間￥11,880で無制限のコンピュータを管理するコスト効果の高い価格設定を利用してください: https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtopについ�て
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtop リモートデスクトップ サービス により、人々はモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、およびデータにアクセスして操作できます。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間で効果的な1対多の画面共有を可能にします。1800万人以上のユーザーがアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、製造パートナーであるHP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどは、1億台以上のデバイスにSplashtopをプリインストールしています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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