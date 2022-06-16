Splashtop、すべてのAndroid 8.0+デバイス向けにリモートコントロール機能を拡張
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Splashtopのリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアは、今や100以上のAndroidデバイスブランドをサポートしています
カリフォルニア州サンノゼ、2020年9月15日 – リモートアクセスおよびリモートサポートソリューションの世界的リーダーであるSplashtop Inc.は、本日、Android 8.0以上を実行しているすべてのデバイスに対する拡張されたリモートアクセスとフルリモートコントロールサポートの提供を発表しました。
「最新のアップデートにより、100以上のAndroidデバイスブランドへのサポートを拡大しました」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べました。「これは、Android、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iOSを実行しているかどうかにかかわらず、数十億のデバイスをつなぐという私たちのビジョンを実現するために非常に重要です。」
可用性
無人のいつでもAndroidデバイスにアクセスできる機能は、Splashtop Remote Supportプランで利用可能です。Android用の有人クイックサポートは、現在のすべてのSplashtop SOSプランで利用可能です。Splashtopのウェブサイトで無料トライアルを利用できます。技術者またはエンドユーザーは、Google Play ストアまたは手動でデバイスにSplashtop StreamerまたはSOSアプリをインストールで��きる必要があります。
サポートされているAndroidデバイスブランドの増加中のリストには以下が含まれます:
Acer
Alcatel
ASUS
BlackBerry
Essential
Google Pixel
名誉
HTC
Huaweui
レノボ
LG
モトローラ
ノキア
OnePlus
OPPO
Realmi
サムスン
ソニー
Vivo
XIAomi
ZTE
IoT、Rugged、および追加のベンダー固有のAndroidデバイスサポート Splashtopはまた、デバイスメーカーと協力して、デバイス/メーカーのカスタムアドオンを使用してAndroidデバイスをリモートコントロールすることをサポートしています。Splashtop Rugged & IoT.
Calamp
CipherLab
Crossmatch Sentry
データロジック
ハンドヘルド
ハネウェル
インターメック
ジャナム
京セラ
MobileDemand
Newland
NextGen
パナソニック
SONIM
Zebra
SplashtopのAndroidデバイスへのリモートコントロールとアクセスには、スマートフォン、タブレット、POSデバイス、キオスク、セットトップボックスなどが含まれますが、これに限定されません。接続されると、Splashtopのユーザーは、まるでデバイスの前に座っているかのように、Androidの画面をライブで表示および制御できるようになります。詳細はこちら about Splashtop リモートアクセス/control for Android devices.
Splashtopについて
Splashtopは、30万人以上のユーザーに、プロフェッショナル、MSP、IT、ヘルプデスク、高等教育機関、政府機関向けに、最高の価値と最高クラスの使いやすく安全なクラウドベースおよびオンプレミスのリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアを提供しています。詳細はこちら at www.splashtop.com.