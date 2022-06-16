Splashtop、ビジネスプロフェッショナルやチーム向けにリモートアクセスの提供を拡大し、Splashtop Business Access SoloとProを発表
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
業界初の高パフォーマンスなマルチモニターリモートアクセスソリューション for Mac
カリフォルニア州サンノゼ、2018年8月22日。Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、Splashtop Business Access SoloとSplashtop Business Access Proのリリースを発表しました。Splashtop Business Accessファミリーに加わったこれらの革新的な追加機能は、個人やチームに便利で安全なリモートコンピュータアクセスを提供します。
Splashtop Business Access Soloは、個々のユーザーに合わせて調整されており、最大2台のコンピュータへのアクセスを可能にします。サブスクリプションには、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookからコンピュータにリモートアクセスするためのアプリが含まれています。月額￥990（年額￥11,880）で、Business Access Soloはファイル転送、リモート印刷、オーディオ、ログ機能をサポートします。
Splashtop Business Access Proは、個人や小規模チーム向けに設計されており、ユーザーごとに最大10台のコンピュータにアクセスできます。これはSplashtopの最もお得なパッケージで、￥1,500/月（￥18,000/年）です。Soloエディションのすべての機能に加えて、Business Access Proは、WindowsとMacの両方でのマルチモニター対応機能、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、チーム管理、デスクトップ共有、そして2人のユーザーが同時にコンピュータにリモートアクセスできるサポートを含む、10以上の生産性向上機能を追加します。
Mac用の高性能マルチモニターリモートアクセスソリューション
Splashtop Business Access Proの最もエキサイティングな新機能の1つは、複数のモニターを持つMacコンピュータをリモートで表示および制御できることです。リモートモニターのコンテンツを複数のローカルモニターに表示させることができます。これにより、ユーザーはマルチモニターのMacシステムをまるで目の前にいるかのようにリモートで操作できます。他のリモートアクセスソリューションは、Mac間でこのタイプの機能をサポートしていないか、各モニターごとに別々のリモートアクセスセッションを開く必要があります。Splashtopは、MacからMac、WindowsからWindows、そしてMacとWindowsの間で高パフォーマンスのリモートアクセスを提供する優れたソリューションを提供します。
「Splashtop Business Access Proで複数のリモート画面を同時に表示および制御する新機能を提供できることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。“Most リモートアクセス products support マルチモニター対応 capabilities for Windows only. Splashtopは、WindowsとMacの両方にこの非常に要求されている生産性機能を提供できることを誇りに思います。
両方のBusiness Accessソリューションは、Splashtopの強力なリモートアクセスエンジンを搭載しており、リアルタイムでHD品質とサウンドで高速接続を提供します。
利用可能性
Business Access SoloとProはhttps://www.splashtop.com/products/remote-accessで購入可能です。Business Access Proの無料で完全機能の14日間トライアルも利用可能です。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートとヘルプデスクチームがコンピュータだけでなくiOSとAndroidデバイスにもリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360とClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら https://www.splashtop.com。