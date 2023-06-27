SplashtopがAutotaskとのリモートアクセス統合を拡大
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Autotask PSAサポートチケット内から直接リモートサポートセッションを開始
Splashtop On-Demand Support (SOS)がAutotask PSAと統合
カリフォルニア州サンノゼ – 2017年9月15日 Splashtop Inc、クロススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、Splashtop On-Demand Support (SOS)のAutotask PSAとの統合を発表しました。これは2017年9月17日のAutotask Community Liveカンファレンスでデビューします。この新しい統合により、Autotaskの顧客は、顧客を支援する際にSplashtop On-Demand Supportセッションを迅速かつシームレスに開始できます。新しい統合の利点には以下が含まれます：
Autotaskチケット内から簡単にリモートサポートセッションを開始できます
セッション情報は、将来の参照のためにチケットノートに自動的に記録されます
顧客の問題をより迅速に解決し、顧客満足度を向上させる
「SplashtopがAutotask PSAとの統合を拡張したことに興奮しています。Autotask Endpoint Managementで既に利用可能なSplashtopのリモートアクセス技術は、ITチームとMSPsがワークステーションに安全にアクセスし、ユーザーの問題を迅速かつ効果的に解決することを可能にしました」とAutotaskの製品管理副社長、Patrick Burnsは述べています。「この新しい統合により、Autotask PSAの顧客はサービスチケットから直接顧客を効率的に支援するための同じ世界クラスのツールを利用できます。」
Splashtop On-Demand Supportは、サポートプロフェッショナルがコンピュータやモバイルデバイスにリモートでアクセスし、制御することを可能にします。
WindowsとMacコンピュータを表示および制御し、Androidデバイスの画面をリアルタイムで表示し、多くのAndroidデバイスをリモートコントロール
9桁のアクセスコードと小さなダウンロードで、技術者とリモートユーザーの両方にとってシンプル
ファイル転送、チャット、管理者権限への昇格を含む便利なサポート機能
高いパフォーマンスと堅牢なセキュリティ
リモートユーザーを支援する際、コンピュータやデバイスの画面を見て制御する能力は、口頭でのやり取りだけよりも最大90%速く問題を解決するのに役立ちます。
「MSPは、顧客を効果的にサポートするための統��合ソリューションを求めています」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「Autotask Endpoint Management (RMM) と PSA が Splashtop リモートコントロールとシームレスに統合され、MSPs は最高クラスのエンドツーエンドソリューションを楽しむことができるようになりました。」
利用可能性
The Splashtop On-Demand Support 統合 in Autotask PSA is available now in the Autotask LiveLinks catalog.この統合にはSplashtop On-Demand Support（別売り）が必要です。Splashtop On-Demand Supportは、Splashtopのウェブサイトから購入可能で、同時接続ユーザーごとのライセンスが提供されます。SOSは、商用利用ライセンスを持つ有人リモートサポートソリューションの中で最も価値があります。無料トライアルも利用可能です。
Autotask Endpoint Management (RMM)とPSAがSplashtop リモートコントロールとシームレスに統合され、MSPsは最高のエンドツーエンドソリューションを楽しむことができることをお知らせできることを嬉しく思います。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、最高のクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtopのリ��モートサポートサービスは、ITとMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、IoTをサポートすることを可能にします。Splashtopのコラボレーションサービス、Mirroring360やClassroomを含む、はデバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。現在、2500万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでおり、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshibaなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopをバンドルしています。詳細はこちら https://www.splashtop.com
Autotask Corporationについて
Autotask Corporationは、IT組織が効率、責任、インテリジェントなビジネス決定を促進するメトリクスへのアクセスを可能にする完全なクラウドベースのITビジネスマネジメントプラットフォームで、世界中のIT組織がよりスマートに働くのを支援します。組み込みのベストプラクティスとワークフローの自動化により、Autotaskは収益化までの時間を短縮し、サービス提供を継続的に改善します。Autotaskは7つの言語で利用可能で、90か国以上で使用されています。本社はニューヨークにあり、北京、シカゴ、ダラス、ロンドン、ロサンゼルス、ミュンヘン、シドニーにオフィスがあります。訪問 datto.com 詳細はこちら。
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Robert Ha
robert.ha@splashtop.com