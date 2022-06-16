Splashtop、Linux リモートアクセスサポートを追加のLinuxディストリビューションに拡大
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Splashtopユーザーは、Windows、Mac、iOS、Android、ChromebookデバイスからLinuxコンピュータにリモートアクセスして制御できるようになりました。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年3月26日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセスとリモートサポートソリューションの世界的リーダーであり、Splashtopリモートアクセスツールを使用してリモートアクセスおよび制御できる新しいLinuxディストリビューションを追加しました。サポートされているLinuxデスクトッププラットフォームには次のものが含まれます：
新しい！CentOS 7と8
新しい！Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
新しい！Fedora 29-31
Ubuntu デスクトップ16.04 および 18.04
これらのLinuxディストリビューションで動作しているコンピュータは、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイス上のSplashtop Businessアプリからアクセスおよび制御できます。
SplashtopのCEO、Mark Leeは「CentOS、RHEL、FedoraなどのLinuxディストリビューションをサポートすることで、Linuxユーザーの大多数にSplashtopを拡張しました。」と述べました。ユーザーは、まるで目の前に座っているかのようにLinuxコンピュータにリモートアクセスできます。最近、VNC（さらにはVPN）を使用していた顧客が、パフォーマンス�とスケーリングの問題を経験したため、Splashtopに切り替えるケースが増えています。
VNCの優れた代替手段
LinuxユーザーはVNCから切り替えることができ、SplashtopはLinuxコンピュータにリモートアクセスするための10倍速く、よりセキュアで、セットアップと使用が簡単な代替手段を提供します。
Linuxリモートデスクトップ用のSplashtopソリューション
Linuxへの無人リモートデスクトップアクセスは次の場所で利用可能です:
Splashtop リモートサポート – 無人アクセスといつでもコンピュータへのアクセスと管理をMSPsとITに提供
Splashtop SOS – SOS+10とSOS Unlimitedは、10台または無制限のコンピュータへの無人のいつでもアクセスを提供します。SOSは、同時接続技術者ごとにライセンスされ、ヘルプデスク向けにコンピュータとモバイルデバイスのための有人クイックサポートも含まれています
Splashtop Business Access – 個人およびビジネスプロフェッショナル向けのリモートコンピュータアクセス
Splashtopによる安全な接続
世界中の企業、大手銀行、法執行機関、政府機関がSplashtopを安全に使用しています。Splashtopのセキュリティ機能には、2段階認証、TLS 1.2、256ビットAES暗号化などが含まれます。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピ��ュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供しています。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。
Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、モノのインターネット（IoT）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータだけでなくiOSおよびAndroidデバイスにもリモートアクセスしてサポートを提供することを可能にします。
Mirroring360やClassroomを含むSplashtopのコラボレーションサービスは、デバイス間での効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.