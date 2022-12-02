Splashtopは、グローバルSSL-VPNリレーインフラストラクチャを拡大し、Amazon Web Servicesから中国のAlibabaのAliCloudおよびShandaのGrand Cloudへ
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国内クラウドパートナーシップにより、Splashtopの顧客は多国籍企業、政府、SMB、消費者を含め、パフォーマンス、信頼性、セキュリティが向上します
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年5月28日 — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーである同社は、AlibabaのAliCloudおよびShandaのGrand Cloudとの提携により、Splashtop Bridging CloudTMを、世界最大のモバイル人口を抱える中国へ拡大すると発表しました。Splashtop Bridging CloudTM はグローバルな SSL-VPN リレーインフラストラクチャです。あらゆるネットワーク（3G、4G、または WIFI）を介したデスクトップやアプリケーションへのリモートアクセスに、高いパフォーマンス、信頼性、セキュリティを提供する、スケーラブルで堅牢な Splashtop サービスです。
初代Bridging CloudTMインフラストラクチャは、Amazon Web Services (AWS)上に構築され、アメリカ、ヨーロッパ、アジアのデータセンターで数百万人のユーザーをサポートしています。ユーザーの所在地に基づいて、Splashtopは最も近いリレーインフラストラクチャをインテリジェントに検出し、最高のリモートアクセス体験を提供します。Amazon Web Services (AWS)が中国国内で利用できないため、中国のSplashtopユーザーはAWS Japanを利用してトラフィックを中継しており、これにより遅延が追加され、ユーザー体験に影響を与えています。
第二世代のBridging CloudTMは柔軟で拡張可能で、地域のキャリア、サービスプロバイダー、戦略的パートナーによるホスティングが可能で、地元の顧客に向けてパフォーマンス、信頼性、セキュリティを強化して提供します。広範な調査とベンチマークの結果、AlibabaのAliCloudとShandaのGrand Cloudの組み合わせは、中国のユーザーにとって、China Mobile、China Unicom、China Telecomのいずれのネットワークでも最高クラスのリレーパフォーマンスを提供します。
「中国は世界最大のモバイル人口を抱えており、企業はすべてモバイル化しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「私たちはAlibabaやShandaと提携し、中国の数百万のSplashtopユーザーと企業が国内リレーインフラストラクチャで強化されたパフォーマンス、信頼性、セキュリティを享受できることを嬉しく思います。Amazon Web Services、Alibaba、Shanda、その他のキャリアクラウドの組み合わせにより、世界中の多国籍企業、政府、SMBをサポートするために最高のパフォーマンスインフラストラクチャをグローバルに提供することができます。」
「Shandaは中国の主要なオンラインゲーム会社です。ShandaのGrand Cloudは中国のクラウドコンピューティングの先駆者であり、Splashtopのような先進技術パートナーと提携することが私たちの目標です」とShanda Grand Cloudの副社長であるLin Jiangは述べています。「Splashtopは、Grand Cloud上でアプリケーションとデータをモバイル化する強力なソリューションであり、3Dクラウドゲームを含みます。」
AlibabaはSMB向けのリーディングクラウドです。このコラボレーションにより、中国の何百万ものSMBが既存のWindows、IE中心、Javaアプリケーション、垂直型のヘルスケアや金融アプリを任意のモバイルワークフォースに即座に動員できるようになります。
中国国内のSSL-VPNリレークラウドにより、中国のSplashtopユーザーは平均して3〜4倍の遅延削減とフレームレートの向上を享受しています。主要都市の一部では、遅延が8倍以上減少し、フレームレートが大幅に向上することもあります。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、コントロールすることを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Kim Gengler
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