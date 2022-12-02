Splashtop、教育スイートを拡充し、Splashtop Classroomを導入 – 教師がコンピュータ、iPad、Chromebook間�でコンテンツやアプリケーションを共有可能に
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100万人以上の教師に利用されている先進的な教育アプリ開発者が、今やリアルタイムで学生のモバイルデバイスと交流し、対話することを可能にします。
FETC, Orlando, Fl. — 2014年1月28日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーが、21世紀の学生エンゲージメントソリューションであるSplashtop Classroomの到来を発表。Splashtop Classroomは、教師がMacまたはPCからコンテンツやアプリをストリーミングし、iPad、Chromebook、または単にChromeブラウザを使用するすべての学生のデバイスに配信することを可能にします。
「学校は何千ものiPad、Chromebook、コンピュータを購入しました。彼らはこれらのデバイス間で画面を共有するためのより良いツールが必要だと繰り返し言っています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Splashtop Classroomは、教師と学生の間のエンゲージメントとコラボレーションを大幅に向上させると信じています。」
使いやすいアプリは、QRコードをスキャンするかセッションコードを入力することで学生に簡単なアクセスを提供します。接続後、教師は任意の生徒に操作を渡すことができ、教師と生徒、生徒と教室のインタラクションを向上させます。アプリには、��リアルタイムで全デバイスにアイデアを共有し、創造性を刺激する1対多の注釈機能も備わっています。最も要求の厳しいマルチメディアアプリケーションでも、業界をリードするパフォーマンスで瞬時に共有できます。Splashtop Classroomは、教師やインストラクターが簡単かつ効果的に教室全体の生徒と関わることを可能にします。
リアルタイムで全ての学生のデバイスに瞬時に何でも共有: どんなアプリケーションでも、ストリーミングビデオを含めて、全ての学生のデバイスに共有してエンゲージメントを高めます。モバイルデバイス用にコンテンツを再フォーマットしたり、事前にコンテンツをアップロードしたりする時間を無駄にせず、授業外の準備時間を節約します。
授業を学生に届ける: 教師は任意のデバイスにコントロールを渡すことができ、学生はその場を離れることなく授業やクラス全体と直接対話できます。この機能は、視覚障害者や障害を持つ学生の教育を劇的に改善します。
クラスの四隅から教える: レッスンに参加し、モバイルデバイスからクラスのPC/Macに接続することで、教師は教室を移動しながら教育の時間や質を損なうことなく授業を行うことができます。デスクの後ろから出ることで、教室の管理と生徒の注意を改善します。
タブレットをインタラクティブホワイトボードに変える: すでに100万以上の教室で使用されているSplashtop Whiteboardは、ツールバーを使って任意のコンテンツに描画、ハイライト、書き込みができる豊富なインタラクティブ機能を提供し、お気に入りのワークシートやスポットライト、�スクリーンシェードを使って学生の集中を保ちます。
何百人もの教師と学生をサポート：学校、地区、または高等教育機関であっても、管理コンソールを使用してITがユーザーとデバイスを一元管理できます。
Splashtop Classroomには、Splashtop リモートデスクトップとホワイトボードツールの両方が含まれています。個々の教師の個人使用には、Splashtop Whiteboardが、教師のiPadやAndroidタブレットをモバイルインタラクティブホワイトボードに変えることで、学生の学習体験を豊かにする強力な方法を提供します。Splashtop Classroomは、学校や地区レベルの購入とライセンスに合わせて調整されています。関連するSplashtop Classroomアプリは、Apple AppStoreとGoogle Chromeストアで無料で利用可能です。5月31日までの期間限定で、Splashtopは1人の教師あたり年間10ドルのプロモーションパッケージを提供しています。無料トライアルをリクエストするか、詳細はこちらをご覧ください: www.splashtop.com/education.
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1500万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能な�リモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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