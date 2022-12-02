Splashtop EnterpriseはSplashAppテクノロジーでどんなビジネスアプリケーションもどんなデバイスにも�瞬時に提供
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IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーは、モバイルワーカーに必要なときに「重い」ビジネスクリティカルなアプリを提供できます
SAN JOSE, Calif. — May 30, 2013 — モバイルワークフォース向けのリモートデスクトップアクセスにおけるリーダーシップを拡大し、Splashtop Inc.は、IT、システムインテグレーター、およびサービスプロバイダーが任意のモバイルデバイスでビジネスアプリケーションへのセキュアアクセスをホストおよび提供できるSplashtop Enterprise with SplashAppテクノロジーのリリースを発表しました。Splashtop Enterprise with SplashAppを活用することで、あらゆる種類と規模の組織が、任意のクラウド（プライベート、ハイブリッド、またはパブリック）で動作する任意のビジネスアプリケーションへのセキュアアクセスを、任意のデバイス（モバイル、コンピュータ、またはTV/プロジェクター）でユーザーに提供できます。
「フォーチュン500の60%以上の企業の従業員が、すでにSplashtop リモートデスクトップをモバイルデバイスで使用して、必要な作業を必要なときに行っています」と、Splashtop, Inc.のCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「SplashAppの導入により、企業は今や、どのクラウド上でも稼働する重要なビジネスアプリケーションを、24時間体制で即座に提供できるようになりました。 基本的に、企業はゼロコーディング、ゼロトレーニング、ゼロデータ漏洩でアプリをモバイル化できます。」
どこでも、いつでも働くことが新しい常識*であり、ビジネスに不可欠なアプリや垂直アプリの大半はモバイル対応ではありません。さらに、モバイルデバイスは、企業や中小企業で広く使われているWindows .NETセキュリティフレームワークに準拠していません。ITや他のビジネス部門は、iOS、Android、Windows向けにビジネスアプリを再構築するという高額な投資を行うべきかどうかで悩んでいます。Splashtop Enterprise with SplashAppは、BYODモバイルワーカーがこれらの重要なビジネスアプリケーションにアクセスし使用するためのシンプルで迅速かつ手頃な方法を提供し、ITにセキュリティとコンプライアンス要件を満たすための管理性と制御を提供します。
Splashtopは、世界中のシステムインテグレーターやサービスプロバイダーと提携し、BYODとエンタープライズモビリティを実現しています。1400万人以上のユーザーを持ち、アプリストアで最もダウンロードされたビジネスアプリであるSplashtopは、チャネルパートナーに堅実なリードジェネレーションを提供します。
「iOSデバイスからすべてのビジネスアプリケーション、データ、ファイルに簡単かつ安全にアクセスできる能力は、顧客に優れたビジネス価値と生産性を提供します」と、Good Technologyの製品管理担当シニアバイスプレジデントのJohn Herremaは述べました。「企業でのタブレットとスマートフォンの使用が急速に増加する中、Splashtopのような革新的なアプリケーションは、��企業や政府の顧客がモバイルの可能性を引き出すのに役立ちます。」
“Splashtop Enterpriseを日本で再販するためのSplashtopとのパートナーシップに興奮しています”とDaikinのゼネラルマネージャー、小橋浩一は述べています。「ダイキンは世界最大の空調会社であり、私たち自身もリモートデザインのためにSplashtop Enterpriseを社内で使用しています。Splashtopのリモート3Dグラフィックスサポートの高いパフォーマンスのおかげで、パートナーシップから数ヶ月以内に日本最大の自動車部品製造会社を顧客として確保し、現在、日本の大手自動車製造会社や建設会社でパイロットを行っています。」
「Splashtop Enterpriseの再販の最初の四半期で、アジアセメント、NEC、多くの政府部門などを含む15以上の顧客を獲得しました。Splashtopユーザーは、iPadやAndroidでの生産性が向上し、会社のデータベースやワークフローアプリケーションにリモートでアクセスしています。多くの企業の.NETアプリやMicrosoft IEウェブアプリは、AndroidやiOS用に書き直すことが不可能であり、コストがかかりすぎます。Splashtopはこれらの重要なアプリケーションをモバイル化するための最良かつ唯一のソリューションです。」と、Acer e-enabling services business グループの社長であるBen Wan氏は述べています。「中国本土は世界最大のモバイルユーザーベースを持ち、BYODのトレンドとともに、Splashtop Enterpriseの採用に大きな勢いと興奮を感じています。」
主な利点
ITは、既存の.NET、Silverlight、Flash、Java、カスタマイズされたSAP/Oracle/Siebel、3D CAD、およびその他の垂直アプリを即座に動員できます。ユーザーの待ち時間ゼロ、追加�のモバイルコードベースの再書き込みとメンテナンスゼロ、ユーザーへのトレーニングゼロ、強化されたセキュリティのためのデータ漏洩ゼロ
ITは、どのアプリケーションやデスクトップがどのデバイスやユーザーにモバイル化されるかを完全に制御し、ダッシュボード機能はITに使用状況と管理の洞察を提供します
MDM / MAMパートナーとの深い統合により、デバイス上のセキュリティと制御が追加されます
カスタマイズ可能なオーバーレイをサポートし、タッチデバイスでより直感的なインターフェースのためのショートカットとアプリケーションコントロールを追加します
主な特徴
Windows サーバー 2003/2008/2012 RDSとHyperV、VMware、またはXen上で動作するWindows VMをトランスコードし、Active Directoryと統合されたオンプレミスのセキュア管理コンソールを提供します。
高パフォーマンス: 最大30フレーム/秒のビデオと30ミリ秒未満のレイテンシー
Splashtop Bridging CloudTM WAN最適化されたグローバルリレーインフラストラクチャ：3G/4GまたはWi-Fiネットワークで世界中でフル生産性と最適な帯域幅使用を可能にする
直感的なインターフェース：タッチベースのモバイルデバイス用のシンプルなジェスチャーと、3D CAD / CAM、医療EMR / HERシステム、企業データ分析、カスタマイズされたSAP / Siebel / Oracleアプリなどの特定のビジネスアプリケーション用のカスタマイズ可能なショートカットとコントロール。
BYODサポート：iOS、Android、Blackberry、Windows Phone、WinRT、Windows、Mac
価格と提供状況
Splashtop Enterprise with SplashAppは現在こちらで利用可能です：https://www.splashtop.com/products-pricing
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1億4,000万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。2012年と2013年に連続してNVIDIAの「Ones to Watch」Emerging Companies賞を受賞した唯一の会社です。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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メディアコンタクト
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com
*出典: ZDNet