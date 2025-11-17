Splashtop が Microsoft® Intune® および Microsoft® Entra® を強化し、ハイブリッドワークスペースにおけ�るセキュリティとコントロールを向上
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Microsoft IgniteTM 2025で、SplashtopはMicrosoftユーザー向けの補完的なソリューションの採用拡大を紹介し、パスワードレス認証、リモートサポート、および自律エンドポイント管理を含み、ハイブリッド環境を最新化し安全にします。
カリフォルニア州クパチーノ、2025年11月17日 – Microsoft Ignite 2025 イベントで、 Splashtop は、現代のIT環境向けにMicrosoft Intune ® とMicrosoft Entra ® をさらに強化するために設計されたソリューションの採用が増加していることを発表しました。組織がMicrosoftクラウドサービスの利用を拡大する中で、Splashtopはリモートアクセス、パスワードレス認証、リモートサポート、リアルタイムのエンドポイント自動化を提供する補完的なプラットフォームとして存在感を増しています。
これらの機能は、Microsoftのゼロトラストとエンドポイントの最新化の目標に沿っています。Microsoft Intelligent Security Association (MISA)のメンバーとして、SplashtopはMicrosoftテクノロジーと��連携し、分散型チームのIT運用を簡素化し、セキュリティを強化します。
Microsoftユーザーの間での採用拡大
クラウドネットワークが拡大するにつれて、コア管理にMicrosoftを利用する組織は、Splashtopに注目し、ハイブリッドセキュリティを強化し、シームレスな継続性を維持しています。春のローンチ以来、企業のサポート顧客の42%が、導入の容易さ、自動パッチ、リアルタイム脅威対応のために自律エンドポイント管理（AEM）を採用しています。Splashtop のクラウドネイティブネットワーク認証ソリューション、Foxpassの採用は、Microsoftユーザーの間で35%増加し、現代のIT環境のための簡素化されたゼロトラスト管理への需要が高まっていることを反映しています。
「私たちは、ITがオペレーションを簡素化し、セキュリティの態勢を強化するのを支援することにコミットしています」と、Splashtop の CEO 兼共同創設者である Mark Lee は述べています。「Microsoft の環境全体で自動化と可視性を向上させることで、Splashtop はより大きなコントロール、より明確なコンテキスト、そしてハイブリッドオペレーションを大規模に安全に保つ機敏さを提供します。」
Microsoftの自然な仲間
Splashtop は、Microsoft Intune、Microsoft Entra、および Microsoft Cloud PKITM の価値を高め、IT ワークフローに自然に適合して、可視性、コントロール、および応答速度を向上させると同時に、既存のセキュリティと管理プロセスを強化します。
AEM ダッシュボード は、管理者に環境�の明確なビューと、すべてのエンドポイントに対するリアルタイムのコントロールを提供します。彼らはデバイスの健康状態、ステータス、そして新たな脅威を確認し、すぐに自動または手動で対応することができます。この統一されたビューは、ゼロデイ脅威への迅速な対応を可能にし、コンプライアンスシグナルを最新の状態に保ちます。これは、Microsoft Intune と連携して動作する適応的なオペレーション層を作成し、盲点を減らし、応答時間を数時間から数秒へ短縮します。
有人および無人のリモートサポート は、複数の技術者がアクセスできることで、IT チームに柔軟性とコントロールを提供し、エンドユーザーがいるかどうかに関係なく、あらゆるデバイスタイプの問題をコラボレーションして解決することを可能にします。これにより、IT は Intune に登録されていない可能性のある分散コンピュータとモバイルデバイスを簡単にサポートして保護できます。
Splashtop のクラウドネイティブなネットワーク認証 ソリューションは、証明書ベースのネットワーク認証を通じて、Microsoft Entra、Microsoft Intune、および Microsoft Cloud PKI と統合され、ユーザーとデバイスを即座に認証します。このアプローチは、安全でパスワードなしのアクセスを Wi-Fi、VPN、およびハイブリッド環境全体に拡張し、管理されたデバイスと BYOD デバイスの両方で証明書のライフサイクル管理を自動化します。その結果、Microsoft 環境に適した、コンプライアンスを強化し、オンボーディングを簡素化し、IT の負担�を軽減する現代のアイデンティティ対応の認証レイヤーが実現されます。
Splashtop のスケーラブルなソリューションは、既存の Microsoft 環境全体で堅牢なセキュリティと運用のシンプルさのバランスを取り、ハイブリッドワークスペースに対する IT の可視性とコントロールを向上させます。
顧客の勢いと検証
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、複数の場所にわたるエンドポイントを管理・維持するのに役立ち、常時オンサイト訪問の必要がありません。自動化されたパッチや更新は、システムをセキュアで準拠した状態に保ち、手動の努力を最小限に抑えます。」— IT技術者, バイオテクノロジー産業
「Splashtop Autonomous Endpoint Management の一番好きな点は、私が何も考えずに全て自動的にケアしてくれるところです… 使い始めて以来、その堅牢な安定性は信頼できますし、他のエンタープライズソリューションと比較してコストも手ごろです。」— IT マネージャー、建設業界
「Cloud RADIUSは、私たちが必要としているものを正確に提供してくれます。クラウドベースで安全な認証システムが、既存のアイデンティティ管理ツールと統合されます。導入の簡便さ、応答性のあるサポート、そして日々の信頼性高いパフォーマンスから、私たちのネットワークセキュリティにおいて価値のある��コンポーネントとなっています。」— Daniel C., 情報技術ディレクター
Microsoft エコシステムにおける Splashtop のメリット
管理されたエンドポイントと管理されていないエンドポイント全体でリアルタイムの可視性と制御が可能となり、単一のビューからコンプライアンスとデバイス健康状態を確認できます。
AIを活用した自動化により、WindowsおよびMacOSデバイスを最新の状態に保つことで、パッチ適用と修正が加速します。
信頼されていないソースからの接続を拒否しながら、検証済みのユーザーとデバイスに摩擦のないアクセスを提供するゼロトラスト強制。
クラウド RADIUS を通じて Wi-Fi および 802.1x セキュリティが強化され、証明書ベースの認証でユーザーとデバイスを確認してからネットワークアクセスを許可。
Wi-Fi、VPN、および BYOD 接続の保護を目的とした証明書管理の自動化による、簡略化されたパスワードなしの認証。
継続的な監視と自動修復を通じてセキュリティギャップを減らし、迅速な対応時間を実現。
オフィス、自宅、現場からでも接続できるハイブリッドワークスペースのためのシームレスな継続性。
SplashtopでMicrosoft Intuneをさらに強力にする方法についてはオンラインでご覧ください。
開示
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra, および Microsoft Ignite は Microsoft グループの企業�の登録商標または商標です。
Splashtop について
Splashtop は、どこからでも仕事を可能にするシンプルなセキュリティとパフォーマンスを提供するリモートアクセス、サポート、そして自律エンドポイント管理ソリューションのトップクラスのグローバルプロバイダです。顧客の成功を最優先事項にし、Splashtop の技術は小規模および中規模企業、エンタープライズ向けに展開、使用、管理が容易で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5 の顧客サポートを提供しています。3000 万人以上のユーザーに選ばれる親しみやすいソリューションで、Splashtop はユーザーが自分の条件で成長しスケールできるようにするフレキシブルなプランのパートナーです。Splashtop は Microsoft Intelligent Security Association (MISA) のメンバーであり、変化する今日の IT の課題に対処するための顧客の支援を行う Microsoft と連携しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn で当社をフォローして詳細をご覧ください。