メインコンテンツへスキップ
Splashtop20 years of trust
ログイン無料トライアル
お問い合わせログイン無料トライアル

Splashtop、iPadでWindows 8 Metroエクスペリエンスを実現

このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。

「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」は、iPadをWindows 8タブレットに変え、Win8アプリ開発者や技術愛好家のためにネイティブMetro UIタッチジェスチャーを提供します。

2011年4月12日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、ソフトウェア開発者や技術愛好家がiPad上でWindows 8環境をシミュレートできるリモートデスクトップアプリ「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」をリリースしました。Win8 Metro Testbedを使用することで、開発者はWindows PC上で新しいアプリをコード化しコンパイルしながら、iPad上でネイティブなMetro UIのタッチジェスチャーをテストできます。

2012年3月1日、MicrosoftはWindows 8のConsumer Previewがわずか24時間で100万回ダウンロードされたとツイートし、それ以来さらに何百万回もダウンロードされています。今では、「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」を使えば、iPadを持っているWindows 8アプリ開発者は、1,000ドル以上かかる可能性のあるWindowsタブレットの追加費用を避けることができます。

「AppleのApp Storeがすべてのタブレットアプリ収益の80%以上を生み出しているため、タブレット用のアプリを書くほぼすべてのソフトウェア開発者がiPadを持っています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べました。「Windows 8 Metroが毎年4億台以上の新しいPCとタブレットに出荷されると予想されているため、これらの開発者は巨大な新市場に対して高い期待を持っています。Splashtopは、彼らがiPadを開発テストベッドに変えて、Windows 8環境でのアプリのタッチジェスチャーと機能を評価できるようにします。」

Win8 Metro Testbedは、Windows 8 Metroのネイティブタッチジェスチャーを可能にし、以下の機能を含みます：

  • 右からスワイプしてチャームメニューを表示

  • 左からスワイプしてアプリを切り替えます。

  • Internet Explorerでページ間を移動するには左/右にスワイプします

  • 追加のメニューを表示するには下にスワイプ

  • アイテムを選択するには下にスワイプします

  • アプリを閉じるには上から下に引っ張ります

  • 左からゆっくりスワイプして2つのアプリを並べて実行します（「スナッピング」）

  • 左からスワイプして実行中のアプリを表示

  • Semantic Zoomでファイル、フォルダ、アプリ、データをピンチしてナビゲート

  • など

Win8 Metro Testbedの短いビデオをhttps://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_oでご覧ください。

Splashtop Inc.について

Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。

Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。600万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスにSplashtopが出荷されています。

ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。

SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。

メディア連絡先:
Splashtop PRチーム

便利なリンク: 
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop Win8 Metro Testbedビデオ: https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer