Splashtop、iPadでWindows 8 Metroエクスペリエンスを実現
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「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」は、iPadをWindows 8タブレットに変え、Win8アプリ開発者や技術愛好家のためにネイティブMetro UIタッチジェスチャーを提供します。
2011年4月12日 — サンノゼ, CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、ソフトウェア開発者や技術愛好家がiPad上でWindows 8環境をシミュレートできるリモートデスクトップアプリ「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」をリリースしました。Win8 Metro Testbedを使用することで、開発者はWindows PC上で新しいアプリをコード化しコンパイルしながら、iPad上でネイティブなMetro UIのタッチジェスチャーをテストできます。
2012年3月1日、MicrosoftはWindows 8のConsumer Previewがわずか24時間で100万回ダウンロードされたとツイートし、それ以来さらに何百万回もダウンロードされています。今では、「Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop」を使えば、iPadを持っているWindows 8アプリ開発者は、1,000ドル以上かかる可能性のあるWindowsタブレットの追加費用を避けることができます。
「AppleのApp Storeがすべてのタブレットアプリ収益の80%以上を生み出しているため、タブレット用のアプリを書くほぼすべてのソフトウェア開発者がiPadを持っています」と、SplashtopのCEO兼共同創��設者のMark Leeは述べました。「Windows 8 Metroが毎年4億台以上の新しいPCとタブレットに出荷されると予想されているため、これらの開発者は巨大な新市場に対して高い期待を持っています。Splashtopは、彼らがiPadを開発テストベッドに変えて、Windows 8環境でのアプリのタッチジェスチャーと機能を評価できるようにします。」
Win8 Metro Testbedは、Windows 8 Metroのネイティブタッチジェスチャーを可能にし、以下の機能を含みます：
右からスワイプしてチャームメニューを表示
左からスワイプしてアプリを切り替えます。
Internet Explorerでページ間を移動するには左/右にスワイプします
追加のメニューを表示するには下にスワイプ
アイテムを選択するには下にスワイプします
アプリを閉じるには上から下に引っ張ります
左からゆっくりスワイプして2つのアプリを並べて実行します（「スナッピング」）
左からスワイプして実行中のアプリを表示
Semantic Zoomでファイル、フォルダ、アプリ、データをピンチしてナビゲート
など
Win8 Metro Testbedの短いビデオをhttps://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_oでご覧ください。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供�し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。600万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスにSplashtopが出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
Splashtop PRチーム
便利なリンク:
Splashtopホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop Win8 Metro Testbedビデオ: https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer