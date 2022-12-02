Splashtopは、ITがあらゆるデバイスから物理および仮想デスクトップにリモートサポートサービス�をコスト効率よく提供できるようにします
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無制限のコンピュータ、最速のパフォーマンス、スケーラブルなSSL-VPNリレー、WFI経由のリモートウェイク、最も広範なデバイスサポート、オンプレミスオプションが主な利点です
サンノゼ, カリフォルニア — 2013年9月1日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーが、IT リモートサポート向けのSplashtop BusinessとSplashtop Enterpriseの提供を発表しました。Splashtop BusinessまたはSplashtop Enterpriseのシングルライセンスで、ITは物理コンピュータと仮想コンピュータを無制限にリモートコントロールできます。
Splashtop Streamerは、リモートコントロール用の物理コンピュータだけでなく、Microsoft Windows Servers (2003, 2008 R2, 2012)やさまざまな仮想化プラットフォーム (Microsoft HyperV, VMware, Xen, KVM, Oracle VirtualBoxなど) に完全に最適化されています。
「多くの従来のLogMeIn、GotoMyPC、TeamViewerユーザーが、リモートサポートのための無制限のコンピュータアクセスを求めてSplashtopに来ています」と、SplashtopのCEOで共同創設者のMark Leeは述べています。「私たちは、Splashtop BusinessとSplashtop Enterpriseに無制限のコンピュータアクセスライセンスを含めることで、彼らの要求を満たし、仮想デスクトップのサポートを拡大す��ることに決めました。」
「私は何年もリモートサポートにTeamViewerとLogMeInを使用してきました。そしてSplashtopが登場し、単に速くて安いです。「シンプルなUI、非常に効率的で、素晴らしいカスタマーサポート」とNick Kapinakis、Integrated Intellinet Quality Systemsは言いました。
Splashtopは、8つのデータセンターにまたがるグローバルリレーインフラストラクチャを活用し、3G / 4Gネットワーク上での高いパフォーマンスとインタラクティブなリモートデスクトップソリューションで知られています。Splashtopを使用することで、ITはどのネットワークでもリモートおよびモバイルの顧客をより効果的かつ効率的にサポートできます。Splashtopは、Citrix GotoMyPC、LogMeIn、RDPベースのWyse、Citrix Receiver HDXを凌駕します。
Splashtopは最新のプラットフォーム技術をサポートすることに投資しています。例えば、SplashtopはIntelと提携し、最新のWake-over-WIFI技術を統合し、スリープ状態のノートブックを標準LANに加えてWIFI経由で起動できるようにしました。数百万台のPCがSplashtop Streamer（エージェント）をプリインストールして出荷されており、Wake-over-WIFIを完全にサポートしています。
Splashtop BusinessとSplashtop Enterpriseのリモートサポートの無料トライアルが利用可能です。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディアコンタクト
Kim Gengler
kim.gengler@horngroup.com