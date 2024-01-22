Splashtop、Venkat Nagaswamyを最高収益責任者に任命し、リーダーシップを強化
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優れた技術リーダーがSplashtopの次の革新と成長の段階で営業とマーケティングを推進
クパチーノ、カリフォルニア州、2024年1月23日 — Splashtop、セキュアリモートアクセスソリューションの先駆者であるSplashtopは、リーダーシップチームに画期的な追加を発表できることを嬉しく思います。 Venkat Nagaswamyが最高収益責任者に任命され、革新を先導し、市場での顕著な地位を維持するという会社のコミットメントを強化します。
2024年1月から、Venkat NagaswamyがSplashtopに参加し、豊富な経験と比類のない成長を遂げる企業を導く実績を持つCレベルのハイテクエグゼクティブとしての経験をもたらします。彼の印象的な経歴には、Mitel、Via Services、8X8、McKinsey & Companyでの重要な貢献が含まれており、特にSaaS企業のB2Bマーケティングにおいて、トップパフォーマンスのチームを構築する専門知識が市場参入機能の再構築において重要な役割を果たしました。
Nagaswamyは単なるリーダーではなく、AIをB2Bマーケティングに適用する先駆者であり、ディープラーニングを使用してB2B顧客を特定、ターゲット、エンゲージする革新的なアプローチを示しています。Splashtopの最高収益責任者��として、彼はデジタルトランスフォーメーション、パイプラインの作成、戦略的買収モデルの専門知識を活用して、会社の長期的な目標に合わせて営業およびマーケティング部門を監督します。
SplashtopのCEOであるMark Leeは、この新しい任命の重要性を強調し、「Venkatの比類のない経験と戦略的な考え方は、Splashtopの野心的な目標に完璧に適しています。最高収益責任者として、彼は私たちの営業とマーケティング機能を新たな高みに引き上げ、持続的な成長と革新のビジョンに沿った役割を果たします。」と述べました。
NagaswamyもSplashtopに参加することに興奮を表明し、同社が提供するトップクラスのセキュアリモートアクセス技術へのコミットメントを強調しました。「Splashtopに参加することはスリリングな機会です。同社の革新へのコミットメントは、技術的進歩を推進する私の情熱と一致しています。Splashtopの旅に貢献し、このダイナミックな業界の未来を形作る手助けをすることを楽しみにしています。」
Splashtopは、Venkatを迎えることを期待と熱意を持って歓迎し、彼の戦略的指導の下で新たな革新、成長、市場リーダーシップの時代に乗り出す準備を整えています。
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