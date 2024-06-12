Splashtop、2024年のSecure Campus Awardsでプラチナを獲得
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K-12および大学のキャンパスセキュリティを強化するアクセス制御とクラウドベースの管理での卓越性が認められました
CUPERTINO, Calif., 2024年6月12日 – Splashtopは、リモートアクセスとリモートITサポートソリューションのリーダーとして、2024 Secure Campus Awardsでプラチナ受賞者として認められたことを誇りに思います。同社のFoxpass Cloud RADIUSソリューションは、アクセス制御、クラウドベースの管理カテゴリで最高の栄誉を受け、教育キャンパスの安全とセキュリティに専念する主要な出版物であるCampus Security Todayによって発表されました。
「Splashtopにプラチナ賞を授与できることを光栄に思います」と、Security Today誌およびCampus Security Today誌の発行者兼編集長であるRalph C. Jensen氏は述べました。「今日の教育環境では、キャンパスでの強力なWi-Fiセキュリティの必要性がこれまで以上に重要です。SplashtopのFoxpass Cloud RADIUSは、スケーラブルでユーザーフレンドリーな�安全なネットワークアクセスを提供し、機関がサイバーセキュリティ保険の基準を満たすのを助ける能力で際立っています。」
SplashtopのFoxpass Cloud RADIUSが提供するもの:
Secure 認証: パスワードレスの証明書ベースと従来のパスワード認証を提供し、管理者にユーザーとデバイスアクセスに対する効果的な制御を提供します。オープンキャンパス環境に不可欠です。
直感的なデザインと相互運用性: 主要なモバイルデバイス管理プロバイダー（Intune、Addigy、Jamf）およびシングルサインオンプロバイダー（Okta、Google Workspace、Microsoft Azure AD）とシームレスに統合し、わずか10分でセットアップが可能です。
自動一括オンボーディング: 新入生や卒業生のための一括プロビジョニングとデプロビジョニングを効率化し、ITチームが増減する学生数に対して効率的にスケールアップまたはダウンできるようにし、作業負荷やエラーを増やさずに済みます。
強力なセキュリティとコンプライアンス: サイバー攻撃やデータ漏洩を軽減し、COPPA、CIPA、FERPA、OC2、ISO27001、HIPAA、PCIなどの基準に準拠し、教育機関が厳しいサイバーセキュリティ保険の要件を満たすのを支援します。
「私たちは、進化するサイバー脅威に対してネットワークを保護するために教育分野のITチームが直面する大きなプレッシャーを理解しています」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Foxpass Cloud RADIUSを使用することで、強力なセキュリティを提供するだけでなく、ネットワーク管理を簡素化し、教育機関が優れた学習体験を提供することに集中できるようにしました。」
Cloud RADIUSは、アイデンティティアクセス管理会社のFoxpassによって開発され、2023年にSplashtopに買収されました。これは、Splashtopが業界をリードするセキュアリモートアクセスとITサポートの提供を構築する上で重要なステップを示しました。
SplashtopのCloud RADIUSソリューションの詳細については、Splashtop.com/foxpassをご覧ください。受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com