SplashtopがTrustRadiusの2026年バイヤーズチョイス賞を受賞
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リモートワークソリューションのパイオニアが、最高機能、価格に対する価値、顧客関係のベストとして顧客から認められました。
CUPERTINO, Calif., 2025年12月2日 – Splashtop は、ビジネステクノロジーのためのバイヤーインテリジェンスプラットフォームであるHG InsightsのTrustRadiusから2026 Buyer’s Choice賞の受賞者として認識されました。このマイルストーンは、Splashtopのソリューションを日々使用し、製品体験、サポートの質、実践的な成果を評価したIT専門家からの直接のフィードバックを反映しています。Buyer’s Choice賞に選ばれることは、ユーザーがSplashtopを信頼性があり、価値志向のプラットフォームとして認識していることを示しており、リモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理を一つの統合された提供として結びつけています。
Splashtopは中規模から大規模の企業で目立つパフォーマンスを発揮し、平均スコアは9.8に達し、ベンチマークとされたベンダーを上回りました。実装の容易さ、製品のスケーラビリティ、サポートの質で最高評価を獲得しました。これらの結果は、Splashtopがどのようにしてハイブリッドワークや成長する企業をサポートする現代的で透明性のある、価値駆動型のソリューションを提供しているかを示しています。
"Splashtopは、どこにいても組織がつながり、生産性を保ち、セキュアな状態を保つために素晴らしい価値を提供し続けています" と、TrustRadiusのCMOであるAllyson Havenerが述べました。"2026 TrustRadiusバイヤーズチョイス賞をリモートサポート、リモートデスクトップ、自律型エンドポイント管理のカテゴリで受賞したことは、顧客が実際に得ているROIを反映しています。Splashtopが顧客に対して意味のある影響を与えていると認識されることは非常に喜ばしいです。"
"顧客から直接認識されることは、私たちの使命の最も強力な証明です" と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。"私たちの焦点は、ITがハイブリッドワークをセキュアに実現し、管理するのを簡素化することにあります。摩擦のないリモート体験を提供したり、ワークフローを自動化したり、セキュリティの衛生を向上させたりします。これらの賞は、私たちが重要な成果を提供し、お客様がそのニーズに応じて構築できる基盤を作っていることを教えてくれます。"
顧客は一貫して、Splashtopが効率的に少人数のチームで運営するのを助け、セキュリティ姿勢を強化し、運用上のオーバーヘッドを削減し、ITサービスの一貫性を改善するのに役立つと報告しています。
「Splashtopは350台以上のマシンからなる、オンサイトと自宅勤務を組み合わせたユーザー群にリモートアクセスとサポートを提供し、管理するのに役立っています。IT部門がマシンへのリモートアクセスを必要とする場合に最適な製品で、優れた信頼性と機能、そして公正で一貫した価格設定です。」– 情報技術、教育管理会社のマネージャー、201-500名の従業員
バイヤーズチョイス賞は、2025年1月1日から2025年10月17日までに得られた検証済みの公正な顧客レビューのみに基づいています。評価プロセス中、レビュアーは製品とそのサポートチームが期待に応えているか、また再度製品を購入するかどうかを尋ねられます。対象製品は、機能、価格に対する価値、顧客関係の面で最高に評価されます。
Splashtopの受賞歴のあるソリューションについて 詳細はこちら、www.splashtop.com を訪れるか、他のITプロフェッショナルからのレビューを直接 www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews で読むことができます。
ニュース概要
Splashtopは、効率を向上させセキュリティ体制を強化するリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューションによる測定可能なROIを示し、Buyer’s Choice Awardsを受賞しました。
顧客は、特に中堅市場のITでの速やかな実装、強力なスケーラビリティ、信頼性のあるサポートに対してSplashtopを高く評価しました。
Splashtopは、リモートサポート、リモート�デスクトップ、および自律エンドポイント管理でのトップパフォーマンスで認識され、統合されたIT運用機能に対する高い満足度を反映しています。
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働くことができる世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化するためのリモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する最高のグローバルプロバイダーです。Splashtopは顧客の成功を最優先に考えており、その技術は小規模および中規模企業や大企業にとって簡単に設定、使用、管理が可能です。高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供しています。3000万人以上のユーザーに選ばれた使いやすいソリューションであり、自分の条件で成長しスケールアップできるようにする柔軟なプランを提供します。Splashtopは、Microsoft Intelligent Security Association (MISA) のメンバーであり、今日のIT環境の進化する課題に対処するためにMicrosoftと連携しています。詳細はこちら、www.splashtop.com にアクセスし、LinkedIn でフォローしてください。
TrustRadiusについて
TrustRadius は、HG Insightsの企業で、ビジネステクノロジーのためのバイヤーインテリジェンスプラットフォームです。TrustRadiusは、包括的な製品情報、詳細な顧客の洞察とレビュー、およびピアの会話を通じて購入者が自信を持って意思決定を行えるようにします。TrustRadiusプラットフォームでは、テクノロジーブランドが顧客の本物の声をキャプチャし、活用することで製品を改善し、見込み客との信頼を築き、市場のバイヤーとの関与を通じて投資収益率（ROI）を向上させることができます。