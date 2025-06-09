SplashtopがTrustRadiusから2025年のトップレート賞を受賞
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
リモートサポート、統合エンドポイント管理、リモートモニタリングと管理、リモートアクセスのカテゴリでリーダーとして認識されています。
CUPERTINO, CA – 2025年6月10日 – Splashtopは、4年連続でTrustRadius Top Rated Awardを受賞し、高価値で顧客第一のITソリューションを提供するという評判を再確認しました。TrustRadiusはビジネステクノロジーレビューの主要なサイトであり、そのトップレート賞は、パフォーマンス、信頼性、ユーザー満足度において一貫して優れたフィードバックを受ける最高のソフトウェアを認識します。Splashtopは、リモートサポート、リモートモニタリングと管理 (RMM)、統合エンドポイント管理 (UEM)、リモートアクセスの4つの重要なカテゴリで高評価を獲得しました。
「私たちは、顧客からの評価が最も重要なところで一貫して高評価を得ている製品を祝います」と、TrustRadiusのCMOであるAllyson Havenerは言います。「Splashtopがすべてのカテゴリでトップレート賞を受賞したことは、その直感的なユーザー体験と優れたカスタマーサポートを反映しています。Splashtopは、ITチームをより効率的で安全、かつストレスフリーにすることに明らかにコミットしています。」
直感的で使いやすいリモートサポートとエンドポイント管理ソリューションで知られるSplashtopは、限られたリソースでITチームがより多くのことを達成できるようにします。そのソリューションは、ルーチンタスクを自動化し、実用的な洞察を提供し、IT問題の迅速かつ効率的な解決を促進することでワークフローを合理化します。
顧客は、試用から購入までのシームレスな設定を体験し、知識豊富でフレンドリーなライブ製品エキスパートによってサポートされます。Splashtopは、カスタマイズ可能なダッシュボードからデバイスの健康状態を監視し、Windows、macOS、サードパーティアプリケーション全体でパッチやソフトウェアの更新を即座にプッシュする能力を持ち、重要なIT機能を簡素化します。ITチームは、大規模な人口に対して可視性と制御を持ちながら、従業員やIoTデバイスに集中したリモートサポートを提供できます。
「Splashtopでは、顧客体験が私たちのすべての決定を導きます。製品設計からユーザーサポートに至るまで」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「この賞を受賞したことは、私たちが正しい選択をしていることを示しており、ITチームがより効率的で効果的、そして自信を持って役割を果たせるようにしています。」
評価期間中に30件の確認済みレビューと10点中8.7のtrScoreを獲得したSplashtopは、顧客からソフトウェアカテゴリのトッププレイヤーとして認識されています。勝つために必要なことは次のとおりです:
最新�性–製品は過去12ヶ月で10件以上の新しいまたは更新されたレビューを持っている必要があります
関連性–製品はそのカテゴリで少なくとも0.5％のトラフィック量を受け取る必要があります
評価–製品は少なくとも4つ星で、trScoreが7.5以上でなければなりません
Splashtopの受賞歴のあるソリューションと顧客体験への取り組みの詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。Splashtop の偏りのないレビューを読むには、www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviewsをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。
TrustRadiusについて:
TrustRadiusはビジネステクノロジーのためのバイヤーインテリジェンスプラットフォームです。私たちは、包括的な製品情報、詳細な顧客インサイト、ピアとの会話を通じて、バイヤーが自信を持って決定を下せるようにします。私たちは、技術ブランドが顧客の本物の声を捉え、活性化するのを助け、製品を改善し、見込み客に自信を持たせ、市場内の購入者と関わり、ROIを改善します。成功した起業家によって設立され、テキサス州オースティンのテクノロジーハブに本社を置くTrustRadiusは、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。