SplashtopがTrustRadiusの2025年バイヤーズチョイスアワードを受賞
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最高の機能、価格に対する最高の価値、最高の顧客関係で顧客に認められています。
カリフォルニア州クパチーノ、2024年11月1日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、TrustRadiusの2025年バイヤーズチョイスアワードで、リモートデスクトップとリモートサポートの両方のカテゴリで受賞したことを発表しました。これらの名誉ある賞は、ユーザーのフィードバックと満足度スコアに基づいています。独自のtrScoreアルゴリズムは、ユーザーの推奨と、使いやすさ、ダッシュボード、サポートなどの特定の機能スコアを組み合わせています。Splashtopは、信頼性、使いやすさ、カスタマーサポートなどの重要な分野での強い顧客満足度を反映して、10点中8.7のtrScoreを達成しました。
お客様はそのシンプルさ、安全性、そして卓越したパフォーマンスを称賛しています。Splashtopを使えば、リモートワーカーはパフォーマンスを犠牲にすることなく、大量のデータ、グラフィックファイル、リソース集約型アプリケーションに簡単にアクセスできます。詳細な権限により、ITはポリシーに基づいてアクセスを制御できます。彼らは、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookを含む任意のデバイスでエンドユーザーをシームレスにサポートできます。すべてのサインインは暗号化され、必須のデバイス認証を受けます。Splashtopは、リモートワークを簡素化し、組織がより少ないリソースでより多くを達成できるようにすることで、世界中で信頼される選択肢となっています。
「TrustRadius からこの評価をいただけたことを光栄に思います。また、お客様の継続的なご支援と信頼に感謝しています」と、Splashtop の CEO 兼共同創業者である Mark Lee は述べています。「私たちは、お客様からのフィードバックをもとに製品をさらに改善しています。創業以来、私たちは シンプルで信頼性が高く、安全なリモートワークソリューションを、試しやすく、購入しやすく、使いやすい形で提供することに注力してきました。私たちは、お客様がビジネスの成長に集中できるよう、IT とセキュリティの簡素化を目指しています。」
Splashtopを推奨する認証済みユーザーの声を聞いてください：
「私は400人以上のエンドユーザーをサポートする一人のIT部門です。この製品は、ディーラー間を移動して「小さな問題」を解決するための無数の時間を節約してくれます。それは[競合製品]をはるかに上回り、より少ない費用で提供されました。クライアントのインストールは簡単です。コントロールパネルのインターフェースは完璧です。他のユーザーが特定のPCにのみアクセスできるようにするのは素晴らしいです。Splashtop製品は私たちのニーズに完璧で、非常にリーズナブルな価格です。他のソリューションを検討する理由は見当たりません。」– 自動車業界のITディレクター、201-500人の従業員
「IT部門は私一人だけなので、このようにシンプルなソリューションがあることは、私の肩の荷を大いに軽くしてくれました。Splashtopは、ユーザーが自宅で作業できるようにしてくれました。これは最近の熱帯暴風雨の際に非常に役立ちました。私たちの町は閉鎖できないので、部門長が自宅の安全から安全に作業できるようにすることは、町の運営を維持するために重要でした。簡単に管理できるリモートデスクトップソリューションを探している組織、従業員のリモートアクセス、またはリモートITサポートを探している組織には、Splashtopをお勧めします。」– 政府管理会社の情報技術管理者、51-200人の従業員
「私たちは会社全体でSplashtopを使用しており、主に有人サポートのためですが、無人サポートに対応するためにすべてのデバイスにストリーマーをインストールしています。これにより、デバイスのサポート/更新が容易になります。
ソフトウェアを2年以上使用しており、50から200のエンドポイントに拡張する際にニーズを満たしてきました。」– 健康、ウェルネス、フィットネス業界のネットワーク＆インフラストラクチャマネージャー、201-500人の従業員
「SplashtopのリモートデスクトップとサポートソリューションがTrustRadiusバイヤーズチョイスアワードを受賞したことは、世界中の企業に安全で信頼性の高いリモートアクセスを可能にするその価値を反映しています」とTrustRadiusのマーケティングおよびコミュニティSVPであるAllyson Havenerは述べています。「この賞は、精査された顧客レビューによって推進され、Splashtopがどこにいてもシームレスにチームと顧客をサポートする力を組織に与える方法を強調しています。今日のますます柔軟な作業環境における使いやすさ、安全性、顧客満足へのコミットメントに対してSplashtopにおめでとうございます。」
バイヤーズチョイスアワードは、完全に精査された偏りのない顧客レビューに基づいており、最高の機能、価格に対する価値、顧客関係を持つと選ばれています。
評価プロセス中に、レビュアーは製品とそのサポートチームが期待に応えているかどうか、そして再び製品を購入するかどうかを尋ねられます。これらの回答は、製品が3つの主要な分野で最高と選ばれるかどうかを形作ります：機能、価格に対する価値、顧客関係。
Splashtopの受賞歴のあるリモートデスクトップアクセスとリモートサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこで��も働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
TrustRadiusについて
TrustRadiusはビジネステクノロジーのためのバイヤーインテリジェンスプラットフォームです。私たちは、包括的な製品情報、詳細な顧客インサイト、ピアとの会話を通じて、バイヤーが自信を持って決定を下せるようにします。私たちは、技術ブランドが顧客の本物の声を捉え、活性化するのを助け、製品を改善し、見込み客に自信を持たせ、市場内の購入者と関わり、ROIを改善します。成功した起業家によって設立され、テキサス州オースティンのテクノロジーハブに本社を置くTrustRadiusは、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。