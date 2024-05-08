SplashtopがTrustRadiusの2024年トップレート賞を受賞
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リモートアクセスとサポートソリューションの世界的リーダーは、ITコミュニティからのレビューと評価に基づいて最高のスコアの1つを維持していることが認められました。
カリフォルニア州クパチーノ、2024年5月8日 – Splashtopは、リモートアクセスとサポートソリューションのグローバルリーダーとして、リモートデスクトップとリモートサポートカテゴリで3年連続でTrustRadiusトップレート賞を受賞したことを誇らしげに発表します。10点中8.6という名誉あるtrScoreを達成し、この賞はITコミュニティからの偏りのないレビューに基づいており、Splashtopの卓越性へのコミットメントを強調しています。
Splashtopは、世界中の何千もの組織にリモートおよびハイブリッドワークを可能にし、従業員がどこからでも強力なワークステーションにリモートでアクセスできるようにし、パフォーマンスを犠牲にしません。そのソリューションは、サービスデスクにコラボレーション機能と無人デバイスおよびリモート従業員をオンデマンドでサポートするための統合ツールセットを提供します。顧客は、Splashtopの直感的なインターフェース、シンプルさ、パフォーマンス、そしてWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスに対する幅広いデバイスサポートを称賛しています。セキュリティはSplashtopの運用とアーキテクチャの本質です。ISO認証とSOC 2コンプライアンスに加えて、すべてのサインインは必須のデバイス認証とオプションの2段階認証を受けます。セッションはTLSと256ビットAES暗号化で保護されています。
「TrustRadiusから再びTop Rated Awardを受賞できたことを大変嬉しく思います。これは、私たちのユーザーの進化するニーズに応える真のソリューションを提供するという私たちの核心的な使命を反映しています」と、Splashtopの共同創設者兼CEOであるMark Leeは述べています。「直感的で高性能なハイブリッドワークソリューションの開発に対する私たちのコミットメントが、私たちを際立たせ、顧客がSplashtopを選び、信頼し続ける理由です。」
TrustRadiusで確認済みユーザーからのSplashtopレビューを読む:
「Splashtopのソリューションは、ITがデータを安全に管理しながら、ユーザーがどこからでもアクセスできる柔軟性を提供するように設計されています。組織全体で使用されています。私はPCの問題をトラブルシューティングしたり、ソフトウェアを追加/削除したり、プリンターを追加/削除したり、その他のサポート関連の問題を解決するために使用しています。これは私にとって大きな時間節約になります。」CFO (最高財務責任者), 農業, 51-200人の従業員
「Splashtop製品は私たちのニーズに完璧で、非常にリーズナブルな価格です。他のソリューションを検討する理由は見当たりません。」ITディレクター、自動車業界、201-500人の従業員
「Splashtopを立ち上げるのに15分もかからなかったと思います。設定と使用が非常に簡単で、購入体験も非常に良かったです。起動に問題があったことは覚えていませんし、その後の管理も非常に簡単です。シンプルで速く、信頼性があります。他に何を求めますか？」ITディレクター、医療プラクティス、51-200人の従業員
「SplashtopがTrustRadiusトップレート賞を受賞したことは、優れたリモートアクセスとサポートソリューションを提供するための彼らの卓越した献身を強調しています。Splashtopは業界で信頼されるリーダーであり、効率的で安全なリモートワーク機能を企業に提供しています」とTrustRadiusのマーケティング＆コミュニティSVP、Allyson Havener氏は述べています。「Splashtopのこの正当な成果を祝福し、卓越性と顧客満足への継続的なコミットメントを示しています。」
2016年以来、TrustRadiusトップレート賞は優れた技術製品の偏りのない認識のためのB2B業界標準となっています。完全に顧客のフィードバックに基づいており��、アナリストの意見やTrustRadiusの顧客としての地位に影響されたことはありません。
Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
TrustRadiusについて:
TrustRadiusはビジネステクノロジーのためのバイヤーインテリジェンスプラットフォームです。私たちは、包括的な製品情報、詳細な顧客インサイト、ピアとの会話を通じて、バイヤーが自信を持って決定を下せるようにします。私たちは、技術ブランドが顧客の本物の声を捉え、活性化するのを助け、製品を改善し、見込み客に自信を持たせ、市場内の購入者と関わり、ROIを改善します。成功した起業家によって設立され、テキサス州オースティンのテクノロジーハブに本社を置くTrustRadiusは、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。