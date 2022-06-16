Splashtopは、マネージドサービスプロバイダーとITプロが最新のIT脆弱性を把握するのを助けるた��めにセキュリティブリテンを発表しました
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免責事項: セキュリティフィードは中止されました
‘MSP & IT Security Feed’ はアラート、更新、ヒントを提供します
SAN JOSE, Calif., 2021年3月16日—サポートデスクとリモートサポートツールに依存するITプロとマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに、Splashtop Inc.は本日、「MSP & IT Security Feed」と無料購読可能な速報を発表し、MSPやその他のITサービスプロバイダーがサイバーセキュリティの実践を改善し、攻撃に対する脆弱性を減らすのを支援します。
米国National Cybersecurity Center of Excellenceは、MSPが「サイバー犯罪者にとって魅力的なターゲット」であると述べています。なぜなら、MSPは多くの中小企業（SMB）のITインフラを管理しているからです。実際、30,000以上の個々のMSPがSplashtopツールを使用して、世界中のSMBのITインフラをリモートで管理およびサポートしています。
さらに、Splashtopのツールは、世界最大の組織が使用する人気のあるリモートモニタリングおよび管理（RMM）、ITサービス管理（ITSM）、ヘルプデスクプラットフォームに組み込まれています。
Splashtopのリモートツールを使用�するMSPやその他のITプロフェッショナルが自分自身と彼らがサービスを提供する企業の資産を保護するのを助けるために、Splashtop MSP & IT Security Feedと関連するブリーフィングは、関連する業界ニュース、ソフトウェアパッチとアップデート、アクティブなサイバーセキュリティ侵害の説明、リモートアクセスとリモートサポートのベストプラクティスと技術に関するSplashtopからのヒントを提供します。
「パンデミックによるデジタルトランスフォーメーションの加速以来、サイバーセキュリティは今日のITプロとMSPが直面する最大の課題となっており、私たちは支援したいと考えています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「Splashtopは毎年セキュリティツールとリソースに数百万ドルを投資しており、MSPとITコミュニティと知識と専門知識を共有し、サイバー脅威との戦いで私たち全員がより良くなることを目指しています。」
Splashtopについてシリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術研究機関、政府機関、中小企業、MSPs、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアとサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースでセキュアかつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチを置き換えつつあり、顧客満足度を評価する基準である驚異的な93のNet Promoter Score（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細については splashtop.com を訪問してください。