メインコンテンツへスキップ
Splashtop20 years of trust
ログイン無料トライアル
お問い合わせログイン無料トライアル

Splashtopは、マネージドサービスプロバイダーとITプロが最新のIT脆弱性を把握するのを助けるためにセキュリティブリテンを発表しました

このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。

免責事項: セキュリティフィードは中止されました

‘MSP & IT Security Feed’ はアラート、更新、ヒントを提供します

SAN JOSE, Calif., 2021年3月16日—サポートデスクとリモートサポートツールに依存するITプロとマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けに、Splashtop Inc.は本日、「MSP & IT Security Feed」と無料購読可能な速報を発表し、MSPやその他のITサービスプロバイダーがサイバーセキュリティの実践を改善し、攻撃に対する脆弱性を減らすのを支援します。

米国National Cybersecurity Center of Excellenceは、MSPが「サイバー犯罪者にとって魅力的なターゲット」であると述べています。なぜなら、MSPは多くの中小企業（SMB）のITインフラを管理しているからです。実際、30,000以上の個々のMSPがSplashtopツールを使用して、世界中のSMBのITインフラをリモートで管理およびサポートしています。

さらに、Splashtopのツールは、世界最大の組織が使用する人気のあるリモートモニタリングおよび管理（RMM）、ITサービス管理（ITSM）、ヘルプデスクプラットフォームに組み込まれています。

Splashtopのリモートツールを使用するMSPやその他のITプロフェッショナルが自分自身と彼らがサービスを提供する企業の資産を保護するのを助けるために、Splashtop MSP & IT Security Feedと関連するブリーフィングは、関連する業界ニュース、ソフトウェアパッチとアップデート、アクティブなサイバーセキュリティ侵害の説明、リモートアクセスとリモートサポートのベストプラクティスと技術に関するSplashtopからのヒントを提供します。

「パンデミックによるデジタルトランスフォーメーションの加速以来、サイバーセキュリティは今日のITプロとMSPが直面する最大の課題となっており、私たちは支援したいと考えています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「Splashtopは毎年セキュリティツールとリソースに数百万ドルを投資しており、MSPとITコミュニティと知識と専門知識を共有し、サイバー脅威との戦いで私たち全員がより良くなることを目指しています。」

Splashtopについてシリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術研究機関、政府機関、中小企業、MSPs、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアとサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースでセキュアかつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチを置き換えつつあり、顧客満足度を評価する基準である驚異的な93のNet Promoter Score（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細については splashtop.com を訪問してください。