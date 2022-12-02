Splashtop共同創設者兼CEOのMark LeeがLinux Foundationの取締役会に再選
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Linux Foundationのシルバーメンバーが、Linux、モバイル、クラウドコンピューティングの業界ベテランであるSplashtopのMark Leeを、2期目の代表取締役として取締役会に選出しました。
2012年5月29日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、Splashtop Inc.の共同創設者兼CEOであるMark Leeが、The Linux Foundationのシルバーメンバーを代表して2期目の2年間の任期で取締役会に再選されたことを発表しました。
この任命は、Linuxの進歩に貢献したMr. Leeの重要な役割を認識するものです。Splashtop Inc.は、リモートデスクトップ技術のリーダーであり、電話、タブレット、コンピュータ、テレビをつなぎ、600万人以上の人々に最高のユーザー体験とパフォーマンスを提供しています。
Linux Foundationは、Linuxを促進、保護、発展させることを目的とし、Linuxプラットフォームの成長と理解を加速することに専念しています。Foundationは、Splashtop、VMware、Citrix、Qualcomm、Intel、NVIDIAなどの主要な技術企業を含む100以上のメンバーで構成されています。
「Linuxとオープンソースは、モバイル、ソーシャル、クラウドコンピューティングの世界でますます大きな役割を果たしています」とMark Leeは述べ、「情報交換と共有のためのオープンコンピューティングプラットフォームをサポートし、促進するためにLinux Foundationの理事会に再選されることに興奮しています。」
」Linux Foundationの理事会において、Linuxの成熟した役割についての重要な視点をもたらすMark氏について、Linux FoundationのエグゼクティブディレクターであるJim Zemlin氏は述べています。“Markとの取締役会レベルでの継続的な協力は、モバイルのLinuxからオープンクラウドまで、他の開発中の分野にわたる作業を進めるのに役立ちます。私たちは、この役割で彼と引き続き協力できることを楽しみにしています。」
2006年にSplashtop Inc.を共同設立する前、Lee氏はOSA Technologiesの共同創設者兼CEOであり、2004年にAvocentに1億ドルで買収されました。彼は2006年6月までAvocentのシニアバイスプレジデントとして勤務を続けました。OSAを共同設立する前に、彼はIntelで7年以上を過ごしました。
Lee氏は、MITで電気工学とコンピュータサイエンスのMSとBSを取得し、ASUでエグゼクティブMBAを取得しました。
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtop技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能でセキュアなインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。600万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスにSplashtopが出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
Linux Foundationについて
The Linux Foundationは、Linuxの成長を促進することに専念する非営利コンソーシアムです。2000年に設立されたこの組織は、Linuxの創設者であるLinus Torvaldsの活動を支援し、メンバーとオープンソース開発コミュニティのリソースを活用してLinuxオペレーティングシステムの促進、保護、進化を図っています。The Linux Foundationは、LinuxConを含むLinux会議を主催し、Linuxに関するオリジナルの研究、Linuxビデオ、Linuxプラットフォームの理解を深めるコンテンツを生成することで、コラボレーションと教育のための中立的なフォーラムを提供しています。そのウェブプロパティは、Linux.comを含め、月に約200万人にリーチしています。組織はまた、Linuxカーネルコミュニティの主要な専門家を講師とする広範なLinuxトレーニングの機会を提供しています。The Linux FoundationをTwitterでフォローしてください。
メディアへのお問い合わせ：
Splashtop PR Team
便利なリンク:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
The Linux Foundation: https://www.linuxfoundation.org/