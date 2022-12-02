Splashtop ClassroomはAndroidデバイスをサポートしています – 1:1やBYODプログラムに最適です
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
教師と学生は、Android タブレットやスマートフォンを活用してリアルタイムでのエンゲージメントを向上させることができます。
サンノゼ、CA (PRWEB) 2014年5月6日 – Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーとして、21世紀の学生エンゲージメントソリューションのための追加デバイスサポートを発表しました – Splashtop Classroom。Splashtop Classroomは、教師がMacやPCからのコンテンツやアプリを、iPads、Windows、Macs、Chromebooksに加えて、すべての学生のAndroidデバイスにストリーミングすることを可能にします。教師は、席を移動せずにクラス全体とアイデアを共有するために学生にコントロールを渡すことができます。
「Splashtop Classroom Androidアプリは素晴らしく動作し、混合プラットフォーム環境でのシステムの柔軟性を高めます。これは、現代の学校での協力的な環境を強化し、21世紀の学習のための技術の効果的な使用を促進する素晴らしい方法だと思います」と、ニュージーランドのRotorua Boys’ High SchoolのICT/ネットワークマネージャー、Troy Shoebridgeは述べています。
「Splashtop Classroomは、教師がプロジェクターの有無にかかわらず、学生のエンゲージメントを高めることを可能にし、学生��が自分のデバイスからアイデアを発表することも可能にします。Splashtopはまた、教師や管理者がオフィスに戻らずにどこからでもファイルや情報にアクセスできるという利点もあります。」Darrin Tingey, Technology Director, Fremont Re-2 School District, USA
「1:1 や BYOD プログラムとイニシアチブの成長に伴い、K-12 や高等教育の学校、大学は、教師と学生の間のエンゲージメントとコラボレーションを大幅に向上させることで、重要な価値を追加できるようになりました」と Splashtop の CEO、Mark Lee は述べています。
1:1 / BYODプログラムを強化する
Splashtop Classroomは、教師とインストラクターが教室やキャンパス全体を効果的に引き込むことを可能にします。
すべての学生のデバイスにリアルタイムで瞬時に共有: ストリーミングビデオを含むどんなアプリケーションでも、すべての学生のデバイスに共有して、エンゲージメントを高めます。モバイルデバイス用にコンテンツを再フォーマットしたり、事前にコンテンツをアップロードしたりする時間が無駄にならず、教室外の貴重な準備時間を節約できます。
授業を生徒のもとへ: 教師は任意のデバイスに操作を渡せるため、生徒は席を離れることなく、授業や教室全体と直接やり取りできます。この機能により、特に視覚障がいのある学生や障がいのある学生のエンゲージメントが大幅に向上します。
教室の四隅から教える: 授業に参加し、モバイルデバイスからクラスのコンピュータに接続することで、教師は教室を移動しながら教育の時間や質を損なうことなく授業を行うことができます。��机の後ろから出ることは、教室管理と生徒の注意を改善します。
タブレットをインタラクティブホワイトボードに変える: Splashtopのホワイトボードツールは、ツールバーを使用して任意のコンテンツに描画、ハイライト、または書き込みを行うことができる豊富な機能セットを提供し、お気に入りのワークシートを含む、学生の集中を維持するためのスポットライトやスクリーンシェードツールも含まれています。対応デバイスには、iPad、iPad mini、そしてSamsung Galaxy TabやNexus 7を含むAndroidタブレットが含まれます。
何百人もの教師と学生をサポート：オンプレミスの管理コンソールにより、ITはユーザーとデバイスを中央で購入、管理、保護できます。
Splashtop Classroomには、Splashtopリモートデスクトップとホワイトボードツールの両方が含まれています。個々の教師の個人的な使用のために、Splashtop Whiteboardは、教師のiPad、Android、Windows 8タブレットをモバイルインタラクティブホワイトボードに変えることで、学生の学習体験を豊かにする強力な方法を提供します。Splashtop Classroomは、学校や地区レベルの購入とライセンスに合わせて調整されています。Splashtop Classroomアプリは、Apple AppStore、Google Play for Educationストア、Google Chromeストアから無料でダウンロードできます。無料トライアルを開始するか、詳細はこちらをご覧ください: https://www.splashtop.com/education。
Splashtop Classroom の実際の動作をこちらでご覧ください: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1600万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。