Splashtop CEOのMark Leeが2026年のベイエリアでのEntrepreneur Of The Year®ファイナリストに選ばれました
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ファイナリストとしての栄誉は、モバイル、クラウド、AI主導の変革を通じた回復力、革新性、長期的な影響を定義したキャリアを反映しています
CUPERTINO, Calif., 2026年4月22日 – Splashtop Inc.、セキュアで分散された作業を可能にするソリューションのグローバルプロバイダーは、本日、CEO兼共同創業者のMark LeeがEntrepreneur Of The Year® 2026 Bay Areaのファイナリストに選ばれたことを発表しました。この名誉あるプログラムは、Ernst & Young LLP（EY US）によって設立され、革新性、回復力、価値創造を通じて成功を収める企業を率いる大胆なビジョナリーを認識します。
Leeは、2年以上にわたる起業家としてのリーダーシップを評価され、変化の兆しを早期に見極め、変わりゆく状況に対応するためにビジネスを再調整し、長期的な視点と規律を持って実行する能力で選ばれました。彼の経験は、モバイルやクラウドコンピューティングから、今日のAI主導の市場まで続く技術の変化の波にわたっており、常に市場の要求の変化に応じてビジネスを適応させてきました。彼のキャリアには、Intelでの初期のエンジニアリング業務、OSA Technologiesの創業と成功裏の売却、そして3,000万人以上のユーザーにサービスを提供するグローバル組織としてのSplashtopの継続的な成長と進化が含まれています。
"この評価を受けて心から光栄に思います。エンジニアとして、私は好奇心と実際の問題を解決したいという願望に駆られています。私は複数の会社を立ち上げ、世界の変化に応じて方向を調整する機会を得ました。その意味を持たせているのは、信頼できる人々と共にそれを行い、今日の組織が運営するますます複雑な環境に対するソリューションを継続的に構築していることです。
リーの指導の下、Splashtopは市場での役割を再定義し、リモートアクセスからより広範なIT業務や自動エンドポイント管理へと拡大しています。当社のソリューションは、組織のワークフローを簡素化し、セキュリティを強化し、分散した従業員をより効率的にサポートします。マークは、共同創設者でありMITの同窓生であるトーマス・デン（製品管理担当EVP）、フィリップ・シュー（CTO）、ロバート・ハ（COO）と共にSplashtopを設立し、リードしています。
起業家オブザイヤー プログラムは、アメリカにおいて40年以上、そして11,000人以上の起業家を称賛した後、グローバルに拡大しました。ファイナリストは独立した審査員団によって選ばれ、それぞれの業界の未来を形作る卓越したリーダーたちを代表しています。地域賞の受賞者は今年後半に発表され、全国レベルで競うことになります。
ニュース�概要
マーク・リーは、グローバル企業SplashtopのCEO兼共同創設者であり、セキュアで分散した仕事を実現しています。
マーク・リーはErnst & Youngによって2026年のBay AreaのEntrepreneur Of The Year®ファイナリストに選ばれました
マーク・リーはOSAテクノロジーズを設立し、1億ドル以上で買収されました
Mark Lee は、共同創業者の Thomas Deng、Philip Sheu、Robert Ha と共に Splashtop を創設し、率いています
マーク・リーの指導の下、Splashtop は世界中で3,000万人以上のユーザーにサービスを提供するまでに成長しました
Splashtopのリーダーシップは、リモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理におけるセキュリティ、パフォーマンス、および顧客体験に注力しています
マーク・リーは、主要な技術変革を経て企業を導き、長期的かつ顧客重視のビジネスを構築することで知られる起業家です
Splashtop について
Splashtopは、どこからでも働ける世界の中で、セキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、および管理ソリューションを提供する最高評価のグローバルプロバイダーです。カスタマーサクセスを最優先にしているSplashtopのテクノロジーは、小規模および中規模のビジネスや企業にとって、設定、使用、管理が簡単であり、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、そして24時間体制のカスタマーサポートを提供しています。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtopは、利用者が自分のペースで成長し、拡大でき�るよう、高度に柔軟なプランを提供するパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT業界の進化する課題に取り組むお客様を支援しています。www.splashtop.comを訪問して、もっと詳しく知るためにLinkedInでフォローしてください。