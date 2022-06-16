SplashtopがSonimデバイスにオンデマンドリモートサポートを提供
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Sonimサポートチームは、Sonim SCOUTアプリに統合されたSplashtop On-Demand Support (SOS)サービスを使用して、Sonimデバイスにリモートでアクセスし、サポートし、制御することができます。
サンノゼ、カリフォルニア州、2020年8月13日 – Splashtop、リモートアクセスソリューションの世界的リーダーは、Sonim（Nasdaq: SONM）と提携し、Splashtopのリモートサポート技術を同社のSCOUTアプリに統合しました。このアプリを通じて、Sonimサポートチームは、ユーザーがサポートを要求した瞬間に、会社の頑丈なモバイルデバイスの画面をリモートで見て制御し、問題を迅速にトラブルシューティングして解決することができ、顧客に費用はかかりません。
SCOUTアプリケーションは、最近発表されたSonimWareの一部で、企業や組織がモバイルエコシステムの管理と生産性を向上させるための包括的なソフトウェアツール、アプリケーション、ユーティリティのセットです。
SonimとのSplashtop技術統合は、Sonim XP3、XP5s、XP8 Androidデバイスをサポートし、Splashtopのリモートサポートソリューションに見られる多くのトップ機能と機能を備えています。
セッションコードでアクセス
– エンドユーザーは、Sonim デバイスでSonim SCOUTアプリを開き、サポート機能を起動してユニークなセッションコードを取得し、そのコードをSonimサポート技術者に提供します。技術者はそのコードを使用してエンドユーザーのデバイスにリモートで安全にアクセスします。
高パフォーマンス
– 高速リモートアクセスにより、技術者はリアルタイムでリモートのSonimデバイスを見て操作できます。
強力なセキュリティ
- すべてのリモートセッションは、TLSや256ビットAES暗号化を含むセキュリティ機能によって保護されており、データのセキュリティと業界規制の遵守を確保しています。
「SonimWareにリモートサポートを導入するにあたり、Splashtopとの提携は簡単な選択でした」とSonim Technologiesの製品担当副社長、Jay Maniarは述べています。“彼らは世界クラスの製品を提供しており、私たちが顧客により良いサービスを提供できるようにするだけでなく、フィールドワーカーの絶えず変化するニーズに応えるためにその製品を革新し続けています。”
「Sonimと提携し、Sonimデバイスに最高のリモートサポート技術を提供できることを嬉しく思います」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「Sonimユーザーは、コストを削減し、顧客満足度を向上させる有人リモートサポートツールの恩恵を受けるでしょう。」
Sonim SCOUTアプリは、すべてのSonimデバイスで無料で利用できます。SonimWareとSonim SCOUTの詳細はこちらをクリックしてください here。To 詳細はこちら about Splashtop リモートサポート, click here.
Splashtopについて
Splashtopは、30+百万以上のユーザーに、プロフェッショナル、MSP、IT、ヘルプデスク、高等教育機関、さらには政府機関に、最高の価値と最高クラスの使いやすく安全なクラウドベースおよびオンプレミスのリモートアクセスソリューションを提供しています。詳細はこちら at splashtop.com
Sonim Technologiesについて
Sonim Technologiesは、超頑丈な携帯電話、産業用アクセサリー、データ、ワークフローアプリケーションを提供する米国のリーディングプロバイダーであり、タスクワーカーの生産性、コミュニケーション、安全性を向上させるために設計されています。詳細はこちら at sonimtech.com.