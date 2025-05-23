Splashtop AR Makes リモートサポート Hands-Free via RealWear
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RealWearとの互換性により、Splashtop ARは危険な作業環境でのリモートトラブルシューティングを効率化し、OSHAコンプライアンスを強化します。
CUPERTINO, CA – 2025年1月28日 — Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、Splashtop Augmented Reality (AR)をRealWearと互換性を持たせ、石油・ガス、製造、ユーティリティとエネルギー、建設などの危険な環境でのフル機能のリモートサポートを可能にしました。Splashtop ARとRealWear Smart Glassesを組み合わせることで、フロントラインワーカーに専門的なサポートを提供し、メンテナンスリスクを低減し、現場での修理コストを削減し、石油とガスの環境での安全性を最大70%向上させます。
倉庫、産業作業ゾーン、または油田での機器の故障やダウンタイムは、修理が高価でリスクが伴います。Splashtop ARとRealWearを使用すると、オフサイトの専門家が現地の技術者が見ているものを確認し、どこからでも機器の修理をスムーズにガイドできます。RealWearスマートグラスを使用することで、現場の作業者はライブ注釈を見たり、リモートの専門家とまるで隣にいるかのようにコミュニケーションを取ることができます。完全にハンズフリーで安全かつ迅速な修理作業を可能にすることで、ダウンタイムを短縮し、危険な場所での安全ニーズに対応し、OSHAコンプライアンスを3つの主要分野で向上させます:
危険の特定と評価—作業者は完全にハンズフリーで危険を記録し報告でき、迅速な評価と是正措置を促進します。
トレーニングと教育—リモートトレーニングセッションに最適で、専門家がAR注釈を使用して手順をガイドし、理解と安全プロトコルの遵守を確保します。
閉所作業—作業者はRealWear デバイスを通じてリモートサポートと監督を受けることができ、閉所での安全手順の遵守を確保します。
「ほとんどのリモートソリューションは、従来のオフィス環境向けに設計されています。Splashtop ARは、現場の作業者とリモート技術者が同じ部屋にいるかのようにリアルタイムで協力できるようにしました」と、Splashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「Splashtop ARをRealWearで利用可能にすることは、危険な環境にある企業にとってゲームチェンジャーとなり、必要なときにハンズフリーでリモート技術者にアクセスできるようになります。このソリューションは、ダウンタイムを削減し、生産性を維持しながら、リスクのある重要なメンテナンスや修理作業中の安全対策を強化します。」
Splashtop AR via RealWearには主要な機能が含まれています:
カメラ共有とVoIP通信—ユーザーはリモート技術者とライブカメラフィードアクセスを共有し、アプリ内で直接音声通話に参加でき、リモートサポートのコ�ラボレーションを効率化します。
双方向インタラクティブAR注釈—リモート技術者は、ライブカメラフィードに直接描画、ハイライト、またはテキストを追加することで、現場の作業者にリアルタイムで視覚的なガイダンスと指示を提供できます。
ファイル転送をサポート—ファイルや指示をどこからでもエンドユーザーに直接送信できるため、必要なリソースを迅速に受け取って問題を解決できます。
リモートフラッシュライトコントロール—オフサイトのサポートチームが現場作業者のデバイスのフラッシュライトを制御し、低照度条件での視認性を向上させます。
セッション録画—ユーザーは、将来のトラブルシューティング、トレーニング、ドキュメント化、または監査のニーズのために、リモートサポートセッションのビデオ映像をキャプチャして保存できます。
Splashtop AR for RealWearはクラウドおよび現在オンプレミスで利用可能です。
Splashtop ARソリューションの詳細については、https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-realityをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取��得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3,000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。