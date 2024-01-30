Splashtop、Liat Ben-Zurを取締役会に任命
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技術の先駆者、Liat Ben-ZurがSplashtopに参加し、リモートワークとリモートITサポートの再構築の旅に出る
CUPERTINO, Calif., Jan. 30, 2024 – Splashtop、セキュアなリモートワーク＆リモートITサポートソリューションのリーダーは、本日、著名な変革技術エグゼクティブであるLiat Ben-Zur氏を取締役会に任命したことを発表しました。Ben-ZurはSplashtopの取締役会の6つの席のうち1つを占め、会社の将来の戦略的ビジョンを形作る上で重要な役割を果たします。
Microsoft、Royal Philips、Qualcommを含む世界有数のテクノロジー企業でのデジタルトランスフォーメーションと製品イノベーションを推進した27年以上の経験を持つBen-Zur氏は、モバイル、IoT、AI技術などの分野でSplashtopに豊富な知識と専門性をもたらします。
「Liatを私たちの名誉ある取締役会に迎えることができて非常に興奮しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「彼女のデジタル戦略における深い専門知識と、最先端のデジタルトランスフォーメーションを通じて企業を導く経験は、市場で最も先進的でユーザーフレンドリーなリモートワークおよびリモートITサポートソリューションを提供し続ける��ために非常に貴重です。」
彼女のキャリアを通じて、Ben-Zurはビジネスの変革を成功裏に主導し、革新的な製品を立ち上げ、グローバル企業でデジタル戦略を指導してきました。Microsoftのコーポレートバイスプレジデントとして、彼女は衰退していたサービスを数十億ドルの事業に変えるのに貢献し、MicrosoftのEdgeブラウザの復活とBingを使用した世界初の商業用GPT-4ソリューションの立ち上げにおいて重要な役割を果たしました。Royal Philipsでは、30以上の接続されたIoTおよび個人健康製品の立ち上げを指導し、Qualcommでは、同社初のオープンソースIoTプロジェクトであるAllJoynを主導しました。Ben-Zurはまた、Talkspaceの公開取締役会にも参加しています。
「Splashtopの取締役会に参加し、簡単でどこでもアクセスできるソリューションで仕事の未来を再構築する旅に貢献できることを光栄に思います」とLiat Ben-Zurは述べました。「Splashtopは、すべてのデバイスで動作するゼロトラストのセキュアなリモートデスクトップソフトウェアとリモートサポートソフトウェアの範囲で新しい地平を切り開く革新的な会社です。チームと協力して、現実の課題を解決する新しい機会を開くことを楽しみにしています。」
UC Davisの優等卒業生であり、UCLA Anderson School of ManagementのMBAを持つBen-Zurは、複数の技術特許を持つ多作な発明家でもあります。彼女のリーダーシップと技術業界への貢献は、「ワイヤレスの7つのライジングスター」、「IoTの世界で波を起こす4人の女性」、およびInspiring Fiftyによる「最もインスピレーションを与える技術の女性」の1人として数々の賞賛を受けています。
これは2024年にSplashtopが行った2�つ目の重要な任命であり、最近のVenkat Nagaswamyの最高収益責任者としての発表は、成長と革新を促進するために多様な視点と専門知識を受け入れるという会社のコミットメントを示しています。
Splashtopのリーダーシップチームとその受賞歴のあるリモートアクセスおよびサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com