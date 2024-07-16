Splashtop、Bob Davisをマーケティング担当副社長に任命
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KaseyaのベテランがSplashtopに参加し、ハイパーグロースを通じてマーケティングチームをリード
CUPERTINO, Calif. — 2024年7月17日 — Splashtop、リモートアクセスとリモートITサポートソリューションのリーダーは、本日、Bob Davisを新しいマーケティング担当副社長に任命したことを発表しました。Davisは、30年以上にわたるハイテク企業のリーダーシップ経験を持ち、新興スタートアップからグローバル500企業まで幅広く経験しています。彼の世界クラスのチーム、ブランド、マーケットカテゴリの構築における豊富な経験は、SplashtopがITサービス管理市場に革新的なソリューションを提供し続ける上で重要な役割を果たします。
「ボブをSplashtopファミリーに迎えることができて嬉しいです」と、SplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べました。「彼の印象的な実績と情報技術分野の新たなニーズへの先見性は、私たちがソリューションと市場シェアを拡大し続ける上で非常に貴重な資産です。Splashtopは、顧客に優れた価値を提供し続けるために、製品の革新にレーザーフォーカスしています。ボブの鋭い視点、成長志向、そして市場戦略における専門知識は、次の成長段階を推進する上で重要な役割を果たします。」
The Value Stream Management Consortium (VSMC)の創設理事会メンバーとして、Davisは価値提供とプロセス最適化の専門知識を活用し、Splashtopのマーケティングイニシアチブを効率的に拡大します。Atlantis Computingでの在職中に、同社のブランドと製品の進化を形作ったように、市場のニーズを理解し、製品機能を顧客の要求に合わせる彼の能力は、Splashtopの市場でのポジショニングを導く上で重要です。Kaseyaのオリジナル創設者兼最高マーケティング責任者として、Davisはブランドをゼロから構築し、カテゴリを定義する製品を市場に投入しました。彼の市場戦略の経験は、Splashtopが製品ポートフォリオを拡大する際に重要です。
「この強力なチームに参加できることを非常に嬉しく思います」と、Splashtopのマーケティング担当副社長であるBob Davisは述べました。「Splashtopは市場で最も強い評判と顧客満足度を持っています。私たちの製品は、プレミアムな価値とユーザー体験を提供します。大きな計画があり、成長を促進し、顧客にエキサイティングな新製品を提供するために、非常に意欲的なマーケティングチームをリードすることを楽しみにしています。」
Splashtopは、4人のオリジナル創設者とMITの卒業生であるMark Lee（最高経営責任者）、Robert Ha（最高執行責任者）、Thomas Deng（製品管理担当EVP）、Philip Sheu（最高技術責任者）によって率いられています。今年初め、同社は Venkat Nagaswamy を新しい最高収益責任者として迎え、AI駆動のB2Bマーケティング、セールスファネル開発、洗練された市場参入戦略における深い専門知識を活用して、グローバルなセールスとマーケティング全体でデジタルイノベーションを推進し、同社の成長イニシアチブを先導するために迎え入れました。
LinkedInでBob Davisとつながり、@Splashtopをフォローして、最新のリーダーシップに関する知見やニュースをチェックしましょう。受賞歴のあるSplashtopのリモートアクセスおよびITサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com