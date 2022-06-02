Splashtop、他のデバイスからLinuxコンピュータへのリモートアクセスのサポートを発表
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Splashtopユーザーは、Windows、Mac、iOS、Android、ChromebookデバイスからLinuxコンピュータにリモートアクセスして制御できるようになりました。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年1月7日 - Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーであり、Splashtopの受賞歴のあるリモートデスクトップソリューションを通じてLinuxコンピュータへのリモートアクセスを公式にサポートしています。
Splashtopのコアビジネス製品の加入者は、今や他のWindows、Mac、iOS、Android、ChromebookデバイスからLinuxコンピュータにリモートアクセスしてコントロールすることができます。Splashtop Business Appを通じて、ユーザーは数回のクリックで希望のLinuxコンピュータへのリモートセッションを開始できます。
Linux用リモートデスクトップ with SplashtopSplashtopは、Splashtop Streamerを使用して無人のコンピュータへのリモートアクセスを可能にします。Splashtop Streamerがコンピュータにインストールされると、ユーザーはいつでもそのコンピュータにリモート接続できます。現在Linuxをサポートしていることに加えて、Splashtop StreamerはWindows、Mac、Androidデバイスにもインストールしてリモートアクセスを可能にします。
リモートセッション中に、��ユーザーはリアルタイムでLinuxコンピュータを操作し、ファイルやアプリケーションを開き、サポートを提供できます。Splashtopは、VNCプログラムと比較してLinuxコンピュータへのより高速でセキュアリモートアクセスを提供します。
Splashtop Solutions for Linux リモートデスクトップ
無人リモートアクセスは、以下のSplashtopソリューションでLinuxコンピュータに利用可能です:
Splashtop Business Access – ビジネスプロフェッショナルや小規模チームが、任意のコンピュータ、タブレット、スマートフォンデバイスから自分のコンピュータにリモートアクセスするためのものです。
Splashtop リモートサポート – MSPsやITが管理しているコンピュータにいつでもリモートアクセスしてリモートサポートを提供するために必要です。
Splashtop SOS（SOS+10およびSOS Unlimited）– 顧客のコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスに対して有人のオンデマンドリモートサポートを提供する必要があるヘルプデスクやサポートチーム向け。
「Linuxへのリモートコントロールをサポートすることで、世界のデバイスをよりアクセスしやすくするという私たちの使命をさらに進めています」とSplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「Linuxは職場で人気のあるオペレーティングシステムです。Splashtopを使用すると、ビジネスプロフェッショナルはリモートで作業している間もLinuxコンピュータの前に座っているかのように感じることができます。MSPやITチームは、私たちの最高の価値を持つリモートサポート製品を使用して、無��人のWindows、Mac、Android、Linuxマシンへのアクセスを可能にすることで、より効率的に作業し、より多くのデバイスを管理できます。」
利用可能性
Splashtop Business Access、Splashtopリモートサポート、Splashtop SOS +10またはSOS Unlimitedパッケージの新規または既存の加入者は、LinuxコンピュータにSplashtop Streamerを設定して無制限のリモートアクセスを利用できます。各ソリューションの無料トライアルはSplashtopのウェブサイトで利用可能です。
Splashtop Linux Streamerは、Ubuntuバージョン16.04と18.04を公式にサポートしていますが、現在サポートされていない他のLinuxディストリビューションでも使用できます。Splashtopを使用したLinuxへのリモートアクセスの詳細はこちら: https://www.splashtop.com/linux
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高のリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000��万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら：https://www.splashtop.com