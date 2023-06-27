SplashtopがiOSとAndroidデバイス向けに業界初のリアルタイムビジュアルサポートツールを発表
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ヘルプデスク、MSP、IT管理者、アプリ開発者は、iOS、Android、その他のデバイス画面をライブで表示しながら顧客をリモートでサポートできます
サンノゼ、カリフォルニア (PRWEB) 2017年5月24日 — Splashtop、クロスデバイススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーが、本日、業界初のリモートサポートソリューションであるSplashtop On-Demand Support (SOS)を発表しました。これにより、iOSスクリーンのリアルタイム画面共有がどのネットワークでも可能になり、さらにAndroidデバイスの高パフォーマンスなリモートビューとコントロールが実現します。
SOSは、カスタマーサービスとサポート担当者が、使用されているデバイスに関係なく、顧客の画面を即座にリアルタイムで表示できるようにします。ヘルプデスク、MSP、IT管理者、モバイルアプリ開発者は、ユーザーと一緒にモバイル画面を表示し、正確かつ効率的に支援を提供できます。
このコンセプトはPCやMacでは新しいものではありませんが、Splashtopはこの機能をiOSデバイスに初めて提供し、異なるアプリや設定/構成画面でも動作します。今日、モバイルデバイスがすべてのビジネス取引の大部分を占めているため、ヘルプデスク、MSP、IT部門、ソフトウェ��ア/アプリ開発者にとって、顧客体験と満足度を大幅に向上させることができ、顧客対応の時間を短縮します。
「多くのIT部門とMSPは、インターネットを介してiOSとAndroidユーザーをリアルタイムでサポートするという課題に直面しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「SOSは、インターネットを介してリアルタイムのiOS画面共有を提供する業界唯一のターンキーソリューションです。」
Splashtop On-Demand Support (SOS)の新しい主要機能には以下が含まれます：
顧客のiOSおよびAndroidスマートフォンとタブレットの画面をリモートでライブビューして、モバイルデバイスの問題を解決するのを手助けします
Samsungのスマートフォンとタブレットをリモートで操作
企業のモバイルアプリケーションをリモートでデモンストレーションし、サポート
ユーザーアカウント制御（UAC）と対話し、管理者レベルの操作を実行するためにWindows管理者権限に昇格します
Splashtop On-Demand Supportのリモートライブビュー技術は、市場にある他のリモートサポートソリューションに対して2つの明確な利点を提供します
代替ソリューションは、技術者とiOS画面の静的なスクリーンショットを共有することしかサポートしていません。SOSを使用すると、技術者はインターネットを介して顧客とリアルタイムでデバイス画面を表示します
トレーニングやサポートのために社内で開発された企業iOSアプリの画面共有をサポートするには、ベンダーからのiOS SDKラッパーが必要なことが�よくあります。これにより、開発とQAのオーバーヘッドが大幅に増加し、信頼性のリスクが生じます。Splashtopは、コストのかかるアプリラッピングやSDKなしで、iOSの完全な体験をリアルタイムでライブストリーミングします。すべての内部開発されたiOSアプリは即座にサポートされます。
「iOS画面でユーザーが見ているものを見られるのが本当に気に入っています。ユーザーに問題を解決するための指示を与えることは非常に役立ちます。「以前使っていたソリューションよりもずっと良いです」とL’AVENIR e.K.のLars M. Schreiberは言います。「キラーフィーチャーは間違いなくiOSのAirPlayによるライブ画面表示です。多くの顧客がiPhoneやiPadを使用しており、TeamViewerでは、ユーザーが見ているものを説明できなかったため、本当に助けることができませんでした。今では私もそれを見ることができます。Androidデバイスをリモートコントロールできるのは豪華なボーナスです」と彼は付け加えました。
Splashtop On-Demand Supportは、VMWare AirWatch、MobileIron、Citrix XenMobile、IBM MaaS360、SAP Afaria、Cisco Meraki、Microsoft Intuneなどの既存のMDM / EMMソリューションへの補完的なアドオンです。
価格と提供状況
Splashtop On-Demand Supportは、Splashtopのウェブサイトからすぐにご利用いただけます。特別な導入価格として、1年間の同時技術者ライセンスあたり$199です。初回特別価格の後、技術者1人当たりの通常価格は年間$299になります。導入期間中の購入は、将来の更新や追加ライセンスに対して低価格を確保します。各技術者は自分のワークステーションから最大10の同時セッションを実行できま�す。既存のSOS顧客およびSplashtop Remote Support Plus顧客向けの特別な期間限定オファーは、sales@splashtop.com または +1.408.886.7177 でSplashtop Salesにお問い合わせいただけます。特別なMDM / EMM追加の企業価格も利用可能です。
無料で完全に機能するトライアルは、https://www.splashtop.com/sosから入手できます。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、最高クラスのクロススクリーンによる生産性向上、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスを使えば、どこからでも、あらゆるデバイスでアプリやデータにアクセスできます。Splashtopのリモートサポートサービスを利用すると、IT部門やMSPsがコンピュータ、モバイルデバイス、産業機器、Internet of things (IoT) をサポートできます。Mirroring360 や Splashtop Classroom を含む Splashtop のコラボレーションサービスでは、デバイスをまたいで効果的な 1対多 の画面共有を実現できます。現在、2,500万人以上のユーザーがSplashtop製品を利用しており、Acer、ASUS、Dell、Epson、HP、InFocus、Intel、Lenovo、LG、Panasonic、Promethean、Sharp、Toshiba などの製造パートナーは、1億台以上のデバイスに Splashtop をバンドルしています。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopのキャリアパートナーには、AT&T、NTT DOCOMO、KDDI、SoftBank、そして多くの販売代理店が含まれます。会社はカリフォルニア州サンノ��ゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
Splashtop On-Demand SupportでiOSとAndroidデバイスにリモートアクセス
「Splashtop On-Demand Supportは、インターネットを介してリアルタイムのiOS画面共有を提供する業界唯一のターンキーソリューションです。」