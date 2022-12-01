Splashtop、モバイルワークフォース向けに業界最速のリモートデスクトップソリューションを発表
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Splashtop for Businessは、iOS、Android、Windows 8の幅広いプラットフォームサポートを備えた、ワークフォースモビリティとBYODイニシアチブのためのエンタープライズ対応のオンプレミスソリューションを提供します
2012年10月31日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.は、モバイルワークフォースにリモートアクセスを提供および管理するための安全で高性能なソリューションであるSplashtop for Businessを本日発表しました。外出中の従業員は、モバイルデバイスからオフィスの生産性アプリケーションやデータにリモートでアクセスでき、まるでコンピュータの前にいるかのように操作できます。
「ITの消費者化が進む中、技術革新はデータセンターから従業員へとシフトしています」とEntelechy Associatesの創設者兼主任アナリストであるSimon Bramfitt氏は述べています。「個々の従業員は、デスクトップからコーヒーショップや自宅に仕事を拡張するためにBYODプログラムを利用しています。Splashtop for Businessは、あらゆる規模の企業に、職場やリモートの場所でのモバイルデバイスの利用をサポートする方法を提供し、従業員が期待する使いやすさと、企業が求めるセキュリティコントロールを提供します。
Splashtop for Businessは、業界をリードする高パフォーマンスと直感的なユーザーインターフェースを管理コンソールと組み合わせることで、職場でのモバイルデバイスの使用増加に対応するために、IT部門にとって簡単に設定できるオンプレミスソリューションを提供します。iOS、Android、Windows 8を含む広範なプラットフォームサポートを持つ唯一のソリューションとして、Splashtop for Businessは、データとプログラムにアクセスしながら相互運用性を確保するための完璧な橋渡しです。
「私たちのデータの機密性を考慮すると、フィールドと法廷の両方でシステムへのセキュアなアクセスを可能にするリモートデスクトップソリューションを見つけることが不可欠でした」と、オハイオ州ペインズビルのレイク郡少年裁判所の情報技術ディレクターであるVelta Moisio氏は述べました。「Splashtop for Businessは、従業員に安全にコンピュータにアクセスする柔軟性を提供するだけでなく、追加のサーバーリソースやライセンス費用を削減することで予算内に収まることを可能にします。効率を改善し、運営コストを削減することで、私たちはコミュニティで納税者の資金をより効果的に活用することができます。」
8月初旬から、SplashtopはEarly Access Programを通じてSplashtop for Businessのプレビュー版を提供しています。わずか数ヶ月で。驚くべきことに10,000の企業がプログラムに参加しました。
「私たちの1000万人の顧客の中で、企業向けのSplashtopを求める声が活発に上がっています」と、SplashtopのCEO兼共同創業者のMark Leeは述べました。「私たちは、オフィスを超えて従業員の生産性を拡張し、セキュアで高性能なリモートデスクトップソリューションで企業に安心を提供するSplashtop for Businessを提�供しています。」
幅広いデバイスサポートを備えたSplashtop for Businessは、IT部門がITコストを削減し、従業員の生産性と全体的な満足度を向上させるためのより効率的なモビリティ戦略を確立することを可能にします。
今日の企業のニーズに対応
早期アクセスプログラムに参加している企業は、さまざまなビジネスニーズを満たすためにSplashtop for Businessのプレビュー版を使用しています：
モバイルVPNの代替
RDP、VNC、Citrixの高性能な代替手段
IT リモートサポート solution
モバイルインタラクティブホワイトボード
BYOD（自分のデバイスを持ち込む）および在宅勤務ソリューション
高いパフォーマンスの3DおよびCAD/CAMリモートモバイルソリューション
MS Officeソフトウェアと従来型の企業向けソフトウェアの「タブレット化」
VDIとRDP環境のための「ラストマイル」拡張
従業員間でのリソース共有
主な機能
Splashtop for Businessが提供するもの:
オンプレミスサーバー: 企業のファイアウォールの背後にインストールされたセキュアな管理コンソール
強化されたセキュリティ: SSL/AES暗号化と署名付き証明書、詳細な接続記録を備えた監査証跡
Rapid 設定: 設定は最短1時間で完了; ITインフラを変更する必要はありません
レガシーサポート: モバイルデバイスで既存のアプリケーションを実行するためのサポート
プーリング: 共有利用と管理の容易さのためのデスクトップイメージのグループ化
Active Directory (AD): 既存のADデータベースとの統合
High パフォーマンス: 最大30フレーム毎秒のビデオと30ミリ秒未満の遅延
直感的なインターフェース: タッチベースのモバイルデバイス用に実装されたシンプルなジェスチャー
自己最適化ネットワーク: 3G、4GまたはWifiネットワークでの帯域幅の最適利用
マルチプラットフォーム: Windows、Mac、iOS、Androidを含むすべての主要プラットフォームをサポート
利用可能性と価格
Splashtop for Businessは、Splashtopのウェブサイトで購入できます。詳しくはこちら：www.splashtop.com/business#pricing-tab。
サポートリソース
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Splashtop Inc.について
Splashtopは、最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ架け橋です。Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに、高性能で安全なインタラクティブなアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルにアクセスできるようにします。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングアプリです。1,000万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloud™は、複数のデバイス間で信頼性が高く、安全で高パフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。会社はサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスを構えています。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
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