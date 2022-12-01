Splashtop、Val Verde Unified School Districtで800人の教師がSplashtop Whiteboardを使用すると発表
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Val Verde Unified School Districtは、Splashtop WhiteboardとiPadを教師に提供することで、SMART BoardsやInterwriteタブレットの古い技術を飛び越え、次のレベルの成果を目指しています。
2012年6月25日 — ISTE, サンディエゴ, CA — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、南カリフォルニアのVal Verde Unified School District（VVUSD）が800人以上の教師にSplashtop Whiteboardを導入したことを発表しました。VVUSDは、National Blue Ribbon School賞と複数のCalifornia Distinguished School賞を受賞しています。Splashtopは、6月25日から27日にサンディエゴで開催されるInternational Society for Technology in Education (ISTE) Conferenceのブース#2352で、Splashtop Whiteboardの最新リリースをデモンストレーションしています。
Splashtop Whiteboardを使えば、VVUSDの教師はiPadでPC上のコンテンツを操作し、注釈を付けることができます。もはやデスク上のPCに縛られることなく、教師は教室内を自由に動き回り、学生を引き付け、学習を強化しながら教室管理の課題を減らすことができます。
「教師として、私は個々の生徒に授業を持ち込み、��彼らが指先で何を学んでいるかを見て、クラス全体がその経験を共有することができます」とBethune Elementary Schoolの教師であるKevin Hoは述べています。「彼らは数学の問題を解いたり、文を書いて品詞を特定したりできます。Splashtop WhiteboardとiPadを使えば、一方通行の教育体験ではなく、子供の目を通して学びを見ることができます。」
Splashtop Whiteboardは、VVUSDの教室での教育的ニーズを満たしただけでなく、Apple Volume Purchase Program (VPP)のおかげで財政的にも理にかなっていました。地区は、単一用途のInterwriteタブレットを多用途のiPadに置き換えたいと考えていましたが、教師のデスクトップPCを制御し表示する方法が必要でした。彼らはSMARTボードの提案を検討しましたが、教師を教室の前に縛り付けることになるため却下しました。学校で使用されている少数のSMARTボードのうち、ほとんどは作業を表示するための追加の壁スペースとして、紙やマスキングテープと共に使用されていました。
「私たちはSplashtop Whiteboardが大好きです。それは私たちにとって完璧なソリューションです。「この技術を教師の手に渡し、創造的に探求させることは、学習を促進するために重要です」と、2012年のRiverside County Administrator of the YearであるVVUSD教育サービスのアシスタントスーパーバイザー、Michael R. McCormick氏は述べています。「Whiteboardは直感的で、私たちのネットワーク内でシームレスに動作し、常に更新されています。Splashtopが製品で行っていることが大好きで、他の学校も購入すべきだと思います。」
「Splashtopは、Val Verde Unified School Districtの教室での学習を進めるための技術ビジョンの一部であることを嬉し�く思います」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「今や彼らの教師と生徒は、従来のインタラクティブホワイトボード製品のコストの一部で、iPadにストリーミングされた最高のインタラクティブホワイトボードアプリソリューションを楽しむことができます。」
Splashtop Whiteboard for iPadはApple App Storeで19.99ドルで購入可能で、Apple VPPで50%割引で購入することもできます。Splashtop Whiteboard for Androidは、Google Playから6月末まで9.99ドルでダウンロード可能で、通常価格19.99ドルの50%割引です（Android v3.1またはv4.0が必要）。Visit www.splashtop.com/whiteboard to 詳細はこちら about Splashtop Whiteboard.
Splashtop Whiteboardについての詳細はこちら www.splashtop.com/whiteboard を訪問し、YouTubeでSplashtop Whiteboardのプレイリストを視聴するには https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4
Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高のリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能で安全なインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しむことができます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。700万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloudは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスな接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
Splashtopは、PC Worldから「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceから「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineから「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。会社はサンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスを構えています。詳細については、splashtop.comをご覧ください。
Val Verde Unified School Districtについて
Val Verde Unified School Districtの詳細については、https://www.valverde.eduをご覧くださいそして、Splashtop Whiteboardを使用している学生を含むビデオをhttps://www.youtube.com/watch?v=QpTeYkccfMMでご覧ください。
Splashtop WhiteboardのYouTubeプレイリスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBD815FEEECEDCDE4