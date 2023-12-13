SplashtopとSwifが提携し、統合されたリモートデスクトップアクセスでデバイス管理を簡素化
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SMBや大企業のセキュリティを強化することに焦点を当てたこのパートナーシップは、リモートデバイス管理への簡素化されたアプローチへの道を開きます。
CUPERTINO, Calif., 14 December 2023 — Splashtop、セキュアリモートアクセスソリューションのパイオニアは、デバイス管理とセキュリティのリーディングプレイヤーであるSwifとの新しい統合パートナーシップを誇らしげに発表します。このコラボレーションは、SMBや大企業の進化するニーズに応えるシンプルでありながら強力なソリューションを提供するための一歩です。デバイスエコシステムのセキュリティと効率を確保します。
複雑なシステムを置き換えるためにカスタマイズされたSwifは、Mac、Windows、Linuxデバイスのための集中プラットフォームを提供し、デバイスロック、ディスク暗号化、リモートアクセス、セキュリティポリシーの設定、クラウドアプリアクセス管理、マルウェアインストールなどの重要なコンプライアンス自動化の側面に対応します。
SplashtopとSwifの統合は、ユーザーがデバイスにリモートで接続し、まるでその場にいるかのように操作できる強力なツールである最先端のリモートデスクトップ機能を導入します。この統合は、小規模企業のコンプライアンス準備から、大企業の高度なデバイスセキュリティソリューションの追求まで、市場の多様なニーズに応えます。
"Swifと提携し、彼らのユーザーベースに高性能なリモートアクセスを拡張できることを非常に嬉しく思います。" とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。"このコラボレーションは、IT運用や生産性を妨げることなくコンプライアンスを確保するための最先端のソリューションで、あらゆる規模の企業のセキュリティ体制を強化するというSplashtopのコミットメントと完全に一致しています."
Angelo Huang, CEO of Swif, は次のように述べています。「今日の状況では、データセキュリティは非常に重要であり、特に従業員のデバイスとアクセス制御に関しては重要です。SwifとSplashtopのパートナーシップは、私たちの顧客に極めて使いやすいデバイス管理体験を提供するための戦略的な動きです。この統合により、認証されたユーザーはオンラインデバイスにリモートデスクトップポリシーで接続でき、リモートデスクトップボタンをクリックするだけで、今日のビジネスが直面する課題を簡素化します。」
利用可能性
リモートデスクトップ機能は、Swifのソリューションにシームレスに統合されています。
統合の主な技術的詳細:
One-Click リモートアクセス: ユーザーはワンクリックでデバイスに簡単に接続でき、リモートアクセスプロセスを効率化します。
ポリシー割り当て: この統合により、ユーザーはデバイスにポリシーを割り当て、制御とカスタマイズを強化します。
ビューアアプリケーションのインストール: ユーザーがデバイスでリモートデスクトップ機能を起動するためには、ビューアアプリケーションの一度のインストールが必要です。
セキュアな接続: Swifの強力なセキュリティプロトコルを活用し、統合はデバイスへのセキュアなアクセスを保証し、データセキュリティの重要なニーズに対応します。
Real-time Control: 承認が付与されると、ユーザーはリモートデスクトップをリアルタイムでコントロールでき、効率的なトラブルシューティングと問題解決を促進します。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。ハイブリッドワークとIT / MSPリモートサポート向けのソリューションは、迅速でシンプルかつセキュアな体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高性能技術は、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現できます。Splashtopは高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザーと25万の企業が、85%のFortune 500企業を含むSplashtop製品を世界中で利用しています。www.Splashtop.comを訪問してください。
Swifについて
Swifは、デバイスのセキュリティとコンプライアンスを管理するためのオールインワンのAI駆動ソリューションで、ポリシーの設定とデータ収集を自動化してコンプライアンス自動化を行うことができます。エン�ドポイントセキュリティとアクセス制御は、SOC2、ISO 27001、HIPPA、PCIなどの基準に準拠するために企業が大きな初期投資を必要とします。この問題に取り組むために、SwifはクロスプラットフォームのMac、Windows、Linuxデバイス管理を提供し、ポリシーを設定し、1分でコントロールします。データは自動的に収集され、監査のためにコンプライアンス自動化プラットフォームに送信されます。また、高価なSSOを排除し、四半期ごとのレビューと監査のためにアクセスレポートを収集するAI駆動のChrome拡張機能に置き換えます。