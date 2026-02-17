SplashtopとLeaderが提携して、オーストラリア全土でセキュアなリモートアクセス、サポート、および自律エンドポイント管理を拡大
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協力によって、主権インフラと現地の専門知識に支えられた、セキュアで高性能なリモートワークおよびIT管理ソリューションが提供されます。
シドニー、2026年2月18日 - Splashtop、デジタルワークプレイス向けの最新ITソリューションで世界をリードする企業、および地域で信頼されている100％オーストラリア所有のIT＆CディストリビュータLeaderは本日、オーストラリア全土の組織に、より大きな価値、強化されたセキュリティ、自律的なIT運営を提供するための戦略的な協力を発表しました。
このコラボレーションを通じて、LeaderはSplashtopの包括的なポートフォリオをクライアントに提供します。そして、この地域における専門知識、サポート、およびガイダンスを提供し、安全なハイブリッドワークの実現からプロアクティブなエンドポイントのメンテナンスとコンプライアンスまで、広範囲にわたる顧客ニーズに対応します。それらが一体となって、組織が自信を持って既存のITインフラストラクチャやハイブリッド作業環境を現代化し、一流のローカルサポートを受けられるようにします。
「オーストラリアは、私たちにとってAPAC市場で重要な地域であり、Leaderとのパートナ�ーシップはこの地域でのプレゼンスを深める重要なステップです。」とKelly Park, Regional Sales Manager, ANZ & South Koreaが述べました。「Splashtopの安全で信頼できるリモートソリューション (Autonomous Endpoint Managementを含む) と、Leaderの強力なローカル専門知識と確立された流通ネットワークを組み合わせることで、オーストラリアの顧客に強化されたローカルサポートと全体的な高い価値を提供できると期待しています。」
「Splashtopは、セキュリティー、スケーラビリティー、パートナー準備済みのソリューションに重点を置くLeaderと強力に一致しています」と、LeaderのマネージングディレクターであるTheo Kristoris氏は述べています。「私たちは共に、パートナーが現代のハイブリッドワーク環境をサポートしつつ、セキュリティ、コンプライアンス、および運用効率を自動化によって強化できるようにしています。」
Splashtopはオーストラリア市場に確立された存在感を持ち、教育、メディア＆エンターテインメント、政府、建築、デザインなどの重要なセクターにサービスを提供しています。当社のソリューションは、そのパフォーマンス、信頼性、そしてエンタープライズクラスのセキュリティアーキテクチャで世界中で信頼されています。セキュアリモートアクセスを超えて、SplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)は、IT環境全体で継続的な可視性、監視、そして自動パッチを提供し、チームがリスクと運用の負担を軽減するのに役立ちます。
Splashtopはそのコアにセキュリティを備え、エンドツーエンドの暗号化、強力なアクセス制御、ISO、SOC 2、GDPR標準に準拠することで、データを保護し、規模に応じて規制要件を満たす手助けをします。この企業の主権クラウドインフラストラクチャは、組織がプライバシー法の下で国家のデータ保護および居住要件を満たすことを可能にし、Essential Eight成熟度モデルや情報セキュリティマニュアル（ISM）などのフレームワークとの整合を支援し、IRAP評価の準備を整えます。
今後の共同イニシアチブ:
SplashtopとLeaderは、今後の業界イベントへの共同参加、共同マーケティング活動、そして2026年以降のさらなる協力プログラムを通じて、市場に積極的に関与する計画です。
Splashtop について
Splashtopは、世界中で高評価を得ているリモートワーク、リモートサポート、管理ソリューションの提供者であり、どこからでも働ける世界でセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先とするSplashtopの技術は、簡単に設定、使用、および管理が可能で、中小企業から大企業まで、進化したセキュリティ機能、高速スループット、幅広いデバイスサポート、24/5カスタマーサポートを提供します。3000万人以上のユーザーに選ばれる親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが非常に柔軟なプランで自分のペースで成長し、規模を拡大できるパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加し、現代のIT環境での進化する課題に対処するためにMicrosoftと協力しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInでフォローして詳細を学びましょう。
リーダーについて
Leaderは、オーストラリアの所有するディストリビューターであり、5つの支店を通じて全国に12,000以上のチャネルパートナーにサービスを提供しています。彼らは、全国的な在庫、専属のアカウント管理、クラウドマーケットプレイス、ヘルプデスク、トレーニング、マーケティングリソースなど、広範囲にわたるパートナーサポートを提供しています。Leaderは、ハードウェア、クラウド、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、および電気通信を専門とし、パートナーの成長に焦点を当てた包括的なソリューションを地域の専門知識を持って提供します。www.leadersystems.com.au