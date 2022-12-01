Splashtop®とECi ソフトウェア Solutionsは、Naverisk™ RMM顧客向けに統合されたITオートメーション管理ソリューションを提供します
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MSPやITプロフェッショナルは、迅速でシンプルなリモートサポートソリューションと統合されたリモート監視および管理（RMM）ITプラットフォームを持つことで利益を得ます
San Jose, CA — September 14, 2015 — Splashtop Inc.、クロススクリーンアクセス、サポート、コラボレーションの世界的リーダーは、本日、業界特化型テクノロジーソリューションのリーダーであるECi ソフトウェア Solutions, Inc.との戦略的提携を発表しました。ECiのNaveriskリモートモニタリングおよび管理（RMM）顧客は、Naverisk™ 2015 ソフトウェアをSplashtopの最高クラスのリモートコントロールおよびサポートソリューションであるBusiness for リモートサポートと統合して楽しむことができます。
「信頼性が高く高性能なリモートコントロールは、Naverisk RMMの顧客基盤から常に高い需要があります」と、Naveriskの営業およびマーケティング担当エグゼクティブバイスプレジデントであるMichael Inzerilloは述べています。「私たちはSplashtopと緊密に協力し、Naverisk 2015から始まるユーザーのための統合された体験を提供できることを楽しみにしています。」
「Naveriskと協力して、PSA、RMM、リモートコントロール機能を含むソリューションを提供し、共同顧客を喜ばせることができることを嬉しく��思います」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。“Naverisk 2015は、Splashtop Business for リモートサポートとシームレスに統合されるネイティブのウェブベースプラットフォームです。”
Splashtop Business for リモートサポートには、RMMソリューションを使用するMSPsおよびIT向けの次の新機能が含まれています:
MSPとITが簡単にSplashtop Streamer（エージェント）を設定できるようにする強化された設定
MSPやITが数千台のコンピュータを簡単に管理できるようにする強化されたグループ化機能
MSPやITがクライアントに自分のコンピュータへのアクセスを簡単に許可する能力
Naveriskを利用するMSPsとITは、統合されたリモートコントロール機能を持つだけでなく、Splashtopのリモートアクセスと仮想デスクトップソリューションを再販することで、顧客に安全なリモートワークフォースとビジネス継続性を提供し、追加の収益を生み出すことができます。詳細はこちら:
Splashtop Business for リモートサポート: https://www.splashtop.com/remote-support
Naverisk 2015 RMMソリューション: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
ECiについて
ECi ソフトウェア Solutionsの企業グループは、オンプレミスおよびクラウドベースの技術を提供するビジネスおよびeコマースソリューションを提供しています。30年以上にわたり、ECiの企業は中小規模の製造業、卸売/小売流通、建設、サービス組織にサービスを提供してきました。非公開企業であるECiは、米国テキサス州フォートワースに本社を置き、米国、オーストラリア、ニュージーラ�ンド、イギリス、オランダにオフィスと企業を持っています。詳細については、info@ecisolutions.comにメールするか、www.ECiSolutions.comをご覧ください。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳��細は www.splashtop.com および www.mirroring360.com をご覧ください。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
メディアコンタクト
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com