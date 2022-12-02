SplashtopとAirWatchが提携し、非常にセキュアリモートアクセスを提供
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マーケティングリーディングのリモートデスクトップ、リモートサポート、リモートアプリケーション、インタラクティブホワイトボードソリューションがAirWatch Enterprise Mobility Managementと統合されました
カリフォルニア州サンノゼ — 2013年11月5日 — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーであり、最大のEnterprise Mobility Management (EMM)プロバイダーであるAirWatchと、Splashtop BusinessおよびSplashtop Enterprise製品がAirWatchと統合されていることを発表しました。
「企業の情報へのリモートアクセスは、エンタープライズモビリティの重要な要素であり、多くの導入が物理的または仮想デスクトップへのアクセスを必要とします」と、AirWatchのビジネス開発ディレクター、Kevin Keith氏は述べています。「Splashtop for AirWatchを使用することで、顧客は非常に安全で高性能な統合体験を得ることができ、物理的または仮想デスクトップから直接アプリケーションやデータにアクセスし、接続が保護されていることを確認できます。」
Splashtopは、3G / 4Gネットワーク上での高いパフォーマンス、インタラクティブなリモートデスクトップソリューションで知られています。Splashtop Businessには、8つのデータセンターにわた��るSplashtopのグローバルリレーインフラストラクチャを活用したシンプルで使いやすいSaaS管理コンソールが含まれています。Splashtop Enterpriseは、顧客のサーバーにインストールされ、ファイアウォールの背後にあり、Active DirectoryおよびMicrosoft Windows RDSサーバーと統合されるオンプレミスソリューションです。
両製品は、SSL/AES 256ビット暗号化、ユーザーまたはデバイスのアクティベーション/非アクティベーション、詳細な監査トレイルなどのセキュリティ機能を提供します。Splashtopを使用すると、ユーザーはコンピュータ、サーバー、パブリック、プライベート、またはハイブリッドクラウド上のすべてのアプリケーション、ファイル、データに迅速、簡単、安全にアクセスできます。ITは、モバイルデバイスにVPNを拡張したり、複雑なCitrixやVMwareソリューションをインストールする手間やコストをかけずに、リモートおよびモバイルワーカーをより効果的かつ効率的にサポートできます。Splashtopは、Citrix GotoMyPC、LogMeIn、TeamViewer、RDPベースのWyse、Citrix Receiver HDXを凌駕します。
SplashtopのCEOであるMark Leeは、「Splashtopは、AirWatchユーザーに3D CAD/CAMやHDビデオを含む最も重いアプリでもシームレスで高速なリモートアクセス体験を提供します。」と述べました。AirWatchとの統合により、ITはリモートアクセスがセキュリティポリシーに準拠していることを確認できます。」
Splashtop for AirWatchアプリがApple App Storeで利用可能になりました。Splashtop BusinessおよびSplashtop Enterprise向けのSplashtop for AirWatchの無料トライアルが利用可能です。詳細はAirWatch MarketplaceまたはSplashtop websiteで確認できます。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1500万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。
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