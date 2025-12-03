Splashtop AEM は、自律型エンドポイント管理に関する初の G2 レポートで最高の推定 ROI に認定され�ました
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4～5ヶ月の回収期間、ほぼ完璧なロードマップの信頼性、そして自動化とサポートにおける高評価により、Splashtop は現代のエンドポイント管理における価値重視のパートナーとしての地位を確立しています。
カリフォルニア州クパチーノ、2025年12月3日 — Splashtop の Autonomous Endpoint Management (AEM) ソリューション は、2026年冬のG2 Results Index スポンサーのAutonomous Endpoint Management (AEM) のBest Estimated Return on Investment (ROI) に認定されました。この認定は、限られたリソースを持つITチームに対し、最新の自動化エンドポイント管理とセキュリティを手の届くものにするというSplashtopの戦略を反映しています。AEMは、従来のエンタープライズツールのオーバーヘッドなしでリアルタイムの可視性とインテリジェントな自動化を提供し、より多くの組織が安全かつ効率的に運営できるようにします。
レビューした全員が、Splashtop AEM が正しい方向に進んでいると述べています。彼らの信頼は、AI駆動の脅威、分散型デバイスの増加、セキュリティとコンプライアンスに対する期待の高まりに対応するために、革新的なパートナーと最新の代替手段を求める組織にとって重要です。
ITチームは、リアルタイムのコントロールを得るためにSplashtopを使用して、エクスポージャーウィンドウを短縮し、セキュリティ体制を強化しています。AEMは、定期的なメンテナンスを自動化し、即時に対応が必要な問題を浮き彫りにすることで、運用上のプレッシャーを軽減し、ITチームがより価値の高い業務に集中できるようにします。この明確性は、規制および保険の期待に対するコンプライアンスを維持しながら、ビジネスのパフォーマンスと継続性をサポートする組織の能力を強化します。
G2冬のレポートにおけるSplashtop AEMのパフォーマンス AEMユーザーは、迅速な価値、迅速なパッチサイクル、運用効率の向上を報告し、直感的なワークフローによって、少人数のチームの日常業務を効率化します。
「Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、私が何も考えずにすべてを自動で処理してくれます。設定は驚くほど簡単で、今では手作業なしでデバイス全体の更新とパッチを処理しています。すべてのステータスを一目で確認できるクリアなダッシュボードは本当にありがたいです。自動モニタリングが問題を本格的なトラブルになる前にキャッチし、いくつかの潜在的な頭痛から私たちを救ってくれました。それに、使用開始以来ずっと堅実に信頼性があり、他のエンタープライズソリューションと比べてコストも妥当です。全体的に、バックグラウンドで静かに動作し続け、デバイスの更新とセキュリティパッチの管理に追われずに他のことに集中できます。」- Verified User in Construction, Mid-Market (51-1000 emp.)
Splashtopのリモートサポートと自律的なエンドポイント管理を利用しているレビュアーは、ビジネスのしやすさ、使いやすさ、セットアップの容易さ、サポートの質を含むあらゆる指標で、多くのベンダーを上回る高い満足度を報告しました。SplashtopのリモートサポートおよびAEM（Autonomous Endpoint Management）ソリューションは、強力なROIを示し、それぞれ4か月と5か月での投資回収が見込まれています。
これらの結果は、急速に進化する脅威に対応しつつ、運用の生産性を維持しなければならないITチームに、自動化、可視性、コントロールをもたらす、新たに登場したカテゴリーにおけるSplashtopの勢いを強化します。
「今日、ITリーダーは、進化するリスクに対処するためのツールと予算が追いついていない状況に直面しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者、マーク・リーは述べています。「彼らは、技術的負債、スタッフの制約、増大するセキュリティ圧力をバランスよく管理しており、ビジネスを遅らせることなく直ちに行動を起こすための支援を期待しています。Splashtopは、複雑さを減少させ、修復を加速し、競争力のある価値を提供するソリューションを提供することにコミットしており、より多くの組織が必要な自動化と可視性を活用して安全を確保できるよう支援します。」
Splashtopは、操作のシンプルさと測定可能な成果に重点を置きながら、自律的なエンドポイント管理をさらに進化させ続けています。詳しくは�、www.splashtop.comをご覧ください。
ニュース概要
Splashtop AEMは、G2の初のAutonomous Endpoint Managementレポートでベスト推定ROIを獲得し、顧客報告によると返済期間は4～5ヶ月です。
95%から97%のAEMユーザーが、製品を4または5つ星で評価し、オートメーション、可視性、リアルタイムパッチにおける高い満足度を確認しました。
100%のAEMレビューアーが、製品が正しい方向に進んでいると報告し、高いロードマップの信頼を中規模市場のITチームに提供しています。
Splashtop AEMは、このカテゴリーで最も速い実装時間の1つを記録し、中規模市場の導入において平均して半月の時間を要しました。
Splashtop リモートサポートは4.8の星評価を獲得し、96%の推奨度を誇ります。これは、セグメント内で最速の導入期間である0.2ヶ月によって裏付けられています。
検証済みの顧客評価に基づき、AEMとリモートサポートの両方が、使いやすさ、セットアップ、およびサポートの質でカテゴリ平均を上回りました。
G2データは、Splashtopが集約されたエンドポイント管理とリモートサポート機能を求めるITチームにとって、最も価値に基づいたプラットフォームの一つとして位置付けられることを示しています。
Splashtopの統一アプローチは、小規模ITチームがセキュリティの評価を向上させ、ソフトウェアのパッチを効率化し、ツールの複雑さを増やすことなく運用上の負担を減少させることを支援します。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化するリモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップレートプロバイダーです。お客様の成功を最優先に、Splashtopのテクノロジーは、小規模および中規模企業や大企業向けに簡単に設定、使用、および管理できるよう設計されています。高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供しています。 3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが自身の条件に基づいて成長し、スケールできるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、進化する今日のIT環境の課題に対応するため、Microsoftと提携している Microsoft Intelligent Security Association ( MISA) の メンバー です。詳細はこちらについては、www.splashtop.com を訪れ、LinkedIn でフォローしてください。