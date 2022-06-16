Splashtopは、ITプロフェッショナルやMSPs向けのリモートサポートソリューションにアラート、Windowsアップデート、システムインベントリ、その他の管理機能を追加しました。
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カリフォルニア州サンノゼ、2018年8月22日。Splashtop Inc.、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーは、本日Splashtop リモートサポート Premiumを発表しました。ITプロフェッショナルやMSPs向けに設計されたこのソリューションは、リモートコントロール、アラート監視、Windowsアップデート、リモートコマンド機能を組み合わせたもので、低コストで最も求められる機能を提供します。
“Splashtop リモートサポート Premium is the perfect alternative to more expensive solutions with similar functionality,” said Mark Lee, Splashtop CEO.「例えば、LogMeIn Central PremierよりもSplashtop リモートサポート Premiumを選ぶと、少なくとも70％の節約になります。」
リモートサポート Premiumで導入されたすべての機能は、ITプロフェッショナルとMSPsの利便性と生産性のために設計されています。
設定可能なアラート は、コンピュータの状態、ソフトウェアのインストール、メモリ使用量などを監視するために、カスタマイズされた組み合わせでアラートを設定することができます
Windows Update Management は、技術者がコンピュータを最新の状態に保つのを助けます
リモートコマンド は、ユーザーがリモートコンピュータでコマンドを実行できるようにします。
System インベントリ はシステム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリを表示します
イベントログは、技術者が問題をトラブルシューティングするために使用できるコンピュータの主要なイベント/警告を表示します。
リモートサポート Premiumには、Splashtop リモートサポート Plusに含まれる他の注目すべき機能（ファイル転送、マルチモニターサポート、リモートウェイク、リモート再起動、ユーザー管理、コンピュータグループ化など）もすべて含まれています。機能の詳細なリストについては、https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-managementをご覧ください。
価格と提供状況
Splashtop Remote Support Premium は現在、www.splashtop.com/remote-supportでご購入いただけます。Remote Support Premiumの提供開始を記念した特別プロモーション価格は、25台のコンピュータで年間￥68,976からです。数量が多い場合は、1台あたり年間3ドル未満の年額料金で利用できる追加の階層もあります。通常の定価は年間$749からです。特別プロモーション期間中に購入したお客様は、今後の更新時にも割引が適用されます。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスとコラボレーションソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、どのデバイスから��でもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。Splashtop リモートサポートサービスは、ITおよびMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、そしてIoT（Internet of things）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマンドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータやiOSおよびAndroidデバイスにリモートでアクセスしてサポートを提供できるようにします。Splashtopのコラボレーションサービスには、Mirroring360やClassroomが含まれており、デバイス間で効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら: https://www.splashtop.com。